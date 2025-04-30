В России с 1 мая вводится обязательная маркировка снеков, косметики и бытовой химии

С 1 мая 2025 года в России вводится обязательная маркировка новых категорий товаров. Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные коды на чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также на мыло, моющие средства и прочую бытовую химию.

До этого маркировка применялась в рамках добровольных экспериментов: для косметики и бытовой химии с января 2024 года, а для бакалеи — с июля. C 1 марта 2025-го стартовала обязательная маркировка для отдельных видов этой продукции.

В Центре развития перспективных технологий сообщили «Коммерсанту», что к системе «Честный знак» уже подключились 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров бытовой химии и косметики, а также более 38 тыс. участников бакалейного рынка.

Госсистема маркировки «Честный знак» действует в России с 2019 года и охватывает 27 товарных групп, еще 13 находятся в стадии эксперимента. По данным Минпромторга, внедрение маркировки принесло в бюджет около 1,2 трлн руб., а также значительно повысило прозрачность товарооборота в стране.