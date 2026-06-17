КС уточнил границы ответственности маркетплейсов за подделки

Конституционный суд (КС) РФ разъяснил порядок ответственности маркетплейсов за продажу контрафактной продукции через их платформы. Суд подтвердил, что онлайн-площадки являются информационными посредниками и не обязаны заранее отслеживать возможные нарушения прав третьих лиц продавцами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с тем КС указал, что после получения обоснованной претензии от правообладателя маркетплейс обязан проверить изложенные доводы и принять необходимые меры. Если площадка проигнорирует доказательства нарушения и не ограничит продажу контрафакта, она может нести ответственность наряду с продавцом.

Поводом для рассмотрения вопроса об ответственности маркетплейсов стал спор между производителем настольных игр ООО «Мир хобби» и маркетплейсом Wildberries. Компания обнаружила на площадке поддельные версии игры «Мафия. Вся семья в сборе», направила претензию о нарушении исключительных прав, а затем потребовала взыскать компенсацию через суд.

Арбитражные суды отказали в удовлетворении иска, посчитав, что маркетплейс выполнил необходимые действия, заблокировав карточки товаров после начала судебного разбирательства. Однако Конституционный суд подчеркнул, что такие меры нельзя считать своевременными, поскольку они ставят под сомнение нейтральность платформы по отношению к допущенному нарушению.

Согласно позиции КС, маркетплейс должен не только изучить обращение правообладателя, но и запросить объяснения у продавца. По итогам проверки площадка вправе временно ограничить размещение товара, заблокировать нарушителя либо отказать в удовлетворении претензии, если она явно необоснованна, направив заявителю мотивированный ответ.