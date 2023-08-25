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25.08.2023 в 11:21

20 сентября в Москве пройдёт конференция Marketing Neuroconf 2023

Предприниматели узнают на конкретных кейсах, как внедрить ИИ в работу, оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить бюджет

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ДЭМИС ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ООО | www.demis.ru
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20 сентября на ВДНХ продёт всероссийская конференция Marketing Neuroconf 2023 в офлайн- и онлайн-форматах. Эксперты докажут эффективность нейросетей и искусственного интеллекта реальными результатами топовых российских компаний. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Кто и как повысил эффективность бизнес-процессов? В каких сферах ИИ показывает запредельные результаты? Какие сервисы, гайдлайны и промпты использовать? Кейсы, туториалы, тестирование продуктов и общение с теми, кто хакнул систему благодаря нейросетям — на конференции, организатором которой стало маркетинговое агентство Demis Group c 20-летней экспертизой на диджитал-рынке.

На одной площадке встретятся разработчики ИТ-решений и компании, которые уже используют технологии в своей работе. Спикерами выступят:

  • Олег Копылов, «Яндекс Реклама» — «Как делегировать работу нейросетям и писать лонгриды за 1,5 часа»;
  • Иван Иванов, «Альфа-Банк» — «Нейросети в банковской сфере»;
  • Яков Иванов, Chad — «Текстовые нейросети и ChatGPT. Практика, кейсы и рыночный опыт»;
  • Денис Иванов, SberDevices — «Генеративные модели для создания ботов нового поколения».
  • Павел Шинкаренко, Solar Staff — «Новый стартап, команда и разочарования. Как нейросети повлияли на мой подход в бизнесе».

Конференция пройдет сразу в нескольких форматах.

Life-action от разработчиков. Создатели инструментов на базе ИИ презентуют свои продукты и научат использовать их для решения конкретных задач. Выступление спикеров предполагает несколько вариантов развития событий, на которые участники будут влиять онлайн-голосованием. Это полностью интерактивный формат, который отразит боли большинства, подчёркивают представители Demis Group.

Обзор кейсов с нейросетями. Эксперты поделятся своим опытом решения проблем, которые беспокоят большинство предпринимателей, и раскроют пошаговый план действия и детали эффективности в цифрах.

Отраслевые круглые столы. Представители бизнеса смогут задать экспертам свои вопросы, касающиеся проблем в своей отрасли, и получить ответы в режиме реального времени на примере конкретного решения с применением нейросетей.

Дебаты: польза или хайп. Крупнейшие российские компании будут отстаивать свою точку зрения по поводу нейросетей.

Григорий Полкан, генеральный директор маркетингового агентства Demis Group:

Сегодня настало время, когда нейросети действительно могут взять на свои виртуальные плечи множество обязательств и успешно справиться с ними. Они повышают эффективность процессов в различных сферах: от логистики и бухгалтерии до маркетинга и продаж. На нейроконференции мы как раз разберёмся, что работает, а что нет, какие сервисы точно стоит внедрить, как снизятся затраты с ИИ и, что немаловажно, как научить команду использовать технологии.

ИИ способен взять на себя:

  • автоматизацию рабочих процессов;
  • оптимизацию расходов;
  • повышение качества и скорости обработки заказов;
  • прогнозирование динамики спроса потребителей;
  • ​​обновление айдентики компании в целях экономии бюджета на ребрендинге и другие бизнес-задачи, о которых эксперты расскажут на Marketing Neuroconf 2023.

Marketing Neuroconf 2023 — это факты, инструменты и нетворкинг. Стать участником может каждый, бесплатно присоединившись к онлайн-трансляции. А для офлайн-участия и тестирования ИИ-сервиса от агентства Demis Group регистрируйтесь на официальном сайте конференции.

Скидка 30% на билеты на офлайн-конференцию по промокоду: WOW30.

Demis group Marketing Neuroconf
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