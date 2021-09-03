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03.09.2021 в 11:30

Развитие рекламной платформы Uber возглавит бывший топ-менеджер Amazon

Марк Гретер поможет продвигать бизнес компании в мобильных приложениях для заказа такси и в сервисах доставки еды

Фото: Upgrade100

Бывший CEO Sizmek и топ-менеджер Amazon.com Марк Гретер опубликовал в своих соцсетях новость о своем новом назначении — он перешел в структуру рекламного направления Uber. Как отметил лидер развития бренда в посте на Facebook, он присоединился к Uber для разработки следующего этапа глобальной стратегии продвижения, в рамках которой на 32 рынках появятся мобильные приложения для заказа автомобилей (Mobility) и доставки еды (Delivery) с вовлеченной аудиторией.

У Марка Гретера большой опыт в развитии бизнеса — ранее он занимался развитием ad-tech продуктов в Amazon на должности директора направления Amazon Advertising (например, он лидировал продвижение сервисов Amazon Marketing Cloud, Amazon Publisher Services и Amazon DSP), три года был CEO Sizmek.

Также менеджер работал United Internet Media AG, был основателем агентства Xaxis (programmatic-сервис в структуре холдинга WPP) и директором по глобальному развитию в GroupM. В комментариях к сообщению Марка Гретера пользователи отметили, что наличие этих профессиональных этапов в биографии менеджера позволят Uber создать эффективную платформу продвижения.

В СМИ назначение Гретера в Uber связывают с амбициозными планами развития компании на рынке мобильной рекламы — сейчас бизнес оценивается в $240 млрд, следующий год бможет ему принести $300 млн прибыли. Месяц назад пользователи заметили рекламу бренда в его флагманском приложении (до этого промо размещалось только в Uber Eats и Uber Postmates).

Amazon Uber
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