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18+
11.04.2024 в 13:00

«Билайн» выпустил первую коллаборацию одежды с российским брендом Maneken Brand

Коллекция вдохновлена появлением «плана б.» — продукта для молодёжи, настроенного индивидуально под клиента

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ВЫМПЕЛКОМ ПАО | beeline.ru
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Совместный мерч «Билайна» и Maneken Brand отражает философию продукта «план б.» — упрощение и индивидуализация. Он позволяет клиентам «Билайна» самим выбирать нужные пакеты минут и Гб. В рамках «плана б.» «Билайн» предлагает не только гибкость в выборе услуг, но и ряд важных преимуществ: бесплатный антиспам-фильтр и защита мошеннических звонков, мессенджеры и соцсети с неограниченным трафиком, бесплатная раздача интернета на другие устройства, а также коммуникация без навязчивой рекламы.

Худи «Трансформер»: фирменный оверсайз с космическим напылением и трансформирующимися деталями капюшона и кармана. Нагрудный карман, выполненный из непромокаемого материала, превращается в мягкий чехол для ноутбука. Свитшот «соты»: супервоздушный, мягкий оверсайз свитшот. Каждая его «сота» — отдельная мягкая подушечка.

Костюм «Настроен под тебя»: свитшот оверсайз со спущенной линией плеча и функцией регулирования объёма за счёт встроенных молний. Молнии позволяют варьировать объём от более просторного силуэта до умеренного, слегка приталенного. Для создания ассиметричного образа дизайнеры рекомендуют не застёгивать молнии до конца и оставлять их на разных уровнях.

В коллекции «Maneken Brand х билайн» представлены три модели, настроенные под каждый день. Ознакомиться с ней можно на сайте.

Билайн Plan B Мерч Maneken Brand
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