В Москве вдвое вырос объем ввода торговых площадей в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года объем ввода торговых площадей в Москве увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 79 тыс. квадратных метров, подсчитали эксперты CORE.XP. Однако это не привело к росту вакантных площадей — напротив, их доля сократилась до 4,7%. Аналитики объясняют это высокой скоростью заполняемости небольших торговых центров, которые остаются привлекательными для арендаторов благодаря гибким условиям сотрудничества и невысокому порогу входа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Крупноформатные торговые объекты не пользуются таким же спросом. По словам экспертов, арендаторы предпочитают более компактные форматы с меньшими издержками и более гибкими договорными условиями. Сейчас средняя площадь вводимых ТЦ составляет от 10 до 16 тыс. квадратных метров, и для них достаточно привлечения нескольких якорных арендаторов для формирования стабильного трафика. Однако такие центры, как правило, не включают fashion-ретейлеров, что снижает их привлекательность в долгосрочной перспективе.

Аналитики предупреждают, что сокращение доли вакантных площадей не следует воспринимать как устойчивое восстановление спроса на торговые пространства. Оно в значительной степени обусловлено замещением освободившихся после ухода международных брендов площадей российскими операторами. При этом темпы ввода новых объектов продолжают расти — по прогнозу NF Group, в 2025 году будет введено около 391,4 тыс. квадратных метров, втрое больше, чем в 2024-м. Однако часть проектов, вероятно, будет перенесена на следующий год.

Перспективы крупных торговых объектов остаются туманными. По оценкам CORE.XP, заполняемость таких площадей может занять до двух лет из-за давления со стороны онлайн-торговли и общего охлаждения потребительского спроса. Кроме того, по оценкам CMWP, количество новых брендов, выходящих на российский рынок, сокращается — к концу 2025 года их будет всего 22, на 57% меньше, чем годом ранее. Большинство из них — локальные игроки.

По данным CORE.XP, в первом квартале 2025 года на отечественный рынок вышло всего три новых международных бренда. Это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее.