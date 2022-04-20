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20.04.2022 в 19:30

McDonald’s возвращается? В соцсетях завирусился ролик со съёмок новой кампании бренда

Кадры бэкстейджа подарили надежду поклонникам фастфуда на скорое возобновление работы сети в России

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20 апреля в Telegram-каналах завирусилось видео, на котором запечатлён бэкстейдж со съёмок в закрытом заведении McDonald’s на Пушкинской площади в Москве. Кадры с подготовкой новой рекламной кампании бренда вызвали бурные обсуждения о скором возобновлении его работы в России.

Креативное агентство McDonald’s в России — Leo Burnett Moscow (входит в теперь уже локализованную Publicis Groupe Russia ). Его представители отказались комментировать запрос Sostav о проходящей сейчас подготовке новой рекламной кампании для бренда, который временно приостановил свою работу в стране.

Редакция Sostav связалась с Дарьей Назаркиной, вице-президентом по маркетингу McDonald’s в России. По словам топ-менеджера, сейчас «не ведётся работа над новыми кампаниями». При этом подлинность и актуальность видео со съёмок нового ролика она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть.

Пиар-служба бренда также отказалась от комментариев — по словам её представителей, сейчас они не могут отвечать на запросы по данной теме и называть какие-либо даты. Источники сообщества «UnderПяр» считают, что McDonald’s может возобновить свою деятельность в России до июня 2022 года.

14 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приостановила работу в России. Для многих это событие символизировало «конец эпохи»: креаторы посвящали ситуативные кампании с архивными кадрами с открытия первого ресторана сети 31 января 1990 года в Москве, эксперты индустрии рассуждали о перспективах идеи повторить успех экосистемы локальными брендами, а предприниматели оперативно оценили новые возможности в связи с уходом сильного конкурента — например, подавали заявки в Роспатент на регистрацию похожего товарного знака и выражали готовность занять освободившиеся площади под локальный бизнес.

McDonald’s
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