Российские предприниматели претендуют на бренды ушедших из России компаний

С середины марта в реестре Роспатента отмечается рост заявок на регистрацию международных брендов от российских компаний и ИП. Суммарно обнаружено более 50 таких заявок. Среди марок, которые отечественные предприниматели намерены локализовать, — Mastercard, American Express, Audi и Mercedes-Benz, фэшн- и бьюти-бренды, например, Levi's и Christian Dior, Shiseido, Clarins и другие, сообщает РБК.

Заявки соответствуют названиям оригинальных брендов, но некоторые содержат переработку торговой марки и копирование фирменного стиля. В частности, в реестре найдено заявление на регистрацию бренда «Nezpresso» с заменой буквы «S» на «Z» и в названии, и в логотипе. Кроме того, российский бизнес пытается зарегистрировать марки «Идея» и «Идея Мебельная Фабрика» в стилистике и цветах, похожих на логотип шведской компании IKEA.

Большинство обращений (37 штук) поданы на регистрацию косметической компанией «Смарт Бьюти» и фармацевтической компанией «Биотекфарм-М», следует из данных СПАРК. В обеих организациях акционерами являются Вадим Рябченко и Александр Герштейн.

Рябченко также регистрирует несколько брендов в качестве ИП. Герштейн рассказал изданию, что вдохновился примером предпринимательницы Екатерины Петруниной — она подала заявку на регистрацию бренда «Макдональдс». Бизнесмены видят несколько вариантов использования марок, если их зарегистрируют на их компании.

Если им удастся зарегистрировать крупный косметический бренд уровня L'Oreal Paris, предприниматели собираются развивать собственную компанию под брендами типа Durex. В других случаях они готовы предоставить разрешения на использование марки оригинальным владельцам, если те захотят вернуться на российский рынок, либо продать бренд желающим. Бизнесмены не исключают вариант национализации заводов иностранных компаний и готовы передать товарные знаки государству.

Кроме того, Рябченко и Герштейн подали заявки на регистрацию брендов Facebook и Instagram (деятельность оригинального владельца соцсетей, компании Meta Platforms Inc., признана экстремистской в России и запрещена, а сами площадки заблокированы). С юристами этот вопрос они ещё не обсуждали.



Бренды Mastercard, American Express и Audi попросила зарегистрировать некоммерческая организация «Агентство поддержки рынка интеллектуальной собственности» (АПРИС). Марку Audi она хочет зарегистрировать по классу 3 (товары парфюмерии и средства для уборки), а заявки на регистрацию Mastercard и American Express зафиксированы классу 9, что включает научные и исследовательские аппараты и инструменты.

Юристы полагают, что у российского бизнеса нет шансов на регистрацию товарных знаков. По словам управляющего партнера компании «Зуйков и партнеры» Сергея Зуйкова, зарегистрировать похожий знак при наличии уже зарегистрированного нельзя. Основанием для отказа может стать критерий «сходства до степени смешения» либо авторское право, пояснила патентный поверенный по товарным знакам Анастасия Спильник.

Для попытки аннулирования регистрации бренда в связи с неиспользованием должно пройти три года. «Тот факт, что какие-то компании приостановили свою деятельность в России, не значит, что они прекратили свое существование и что в отношении принадлежащих им товарных знаков более не осуществляется правовая охрана», — говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Иностранным компаниям по-прежнему гарантирована правовая охрана, даже если они закроют дочерние структуры в России.