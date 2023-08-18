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18.08.2023 в 06:10

Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Штраф составил 35 тыс. руб.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (*признан иностранным агентом) оштрафован на 35 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Он публиковал материалы без пометок в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС.

Симоновский суд Москвы признал Макаревича виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. руб. Сам Макаревич не признает себя виновным. Его представитель сообщил, что музыкант обычно маркирует свои публикации. «Может быть, пропустил какую-то одну», — сказал он.

Макаревич одним из первых попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он пытался оспорить решение, но иск отклонили.

Макаревич
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