Mail.ru объединила игровые проекты в бренд MY.GAMES

Mail.ru Group объединила все проекты компании в игровой индустрии в России и за рубежом в единый бренд MY.GAMES, сообщается на официальном сайте компании.

В последние годы игровой бизнес приносит компании более трети выручки. В первом квартале 2019 года общая выручка холдинга оценивается в $304,2 млн, из которых $102,44 млн принесли игры. 67% выручки этого направления представляет собой доход от мобильных игр. 90% их аудитории, при этом, находится за границей.

Сейчас у компании более 60 проектов, среди которых: Hustle Castle, War Robots, Warface. Всего в этом списке около 150 игр для персонального компьютера, консолей и смартфонов с аудиторией 540 млн пользователей.

В MY.GAMES будут работать 11 внутренних студий, где будут работать 1500 сотрудников. Также представлено 10 региональных офисов, расположенных по всему миру. Вместе с новым брендом начинается тестирование игры Lost Ark, выход в ранний доступ игры Conqueror's Blade, мобильная версия онлайн-шутера Warface.