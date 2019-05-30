Mail.ru объединила игровые проекты в бренд MY.GAMES

Mail.ru Group объединила все проекты компании в игровой индустрии в России и за рубежом в единый бренд MY.GAMES, сообщается на официальном сайте компании.
В последние годы игровой бизнес приносит компании более трети выручки. В первом квартале 2019 года общая выручка холдинга оценивается в $304,2 млн, из которых $102,44 млн принесли игры. 67% выручки этого направления представляет собой доход от мобильных игр. 90% их аудитории, при этом, находится за границей.
Сейчас у компании более 60 проектов, среди которых: Hustle Castle, War Robots, Warface. Всего в этом списке около 150 игр для персонального компьютера, консолей и смартфонов с аудиторией 540 млн пользователей.
В MY.GAMES будут работать 11 внутренних студий, где будут работать 1500 сотрудников. Также представлено 10 региональных офисов, расположенных по всему миру. Вместе с новым брендом начинается тестирование игры Lost Ark, выход в ранний доступ игры Conqueror's Blade, мобильная версия онлайн-шутера Warface.
Василий Магурян, СЕО MY.GAMES:
Сегодня наша компания входит в топ-50 крупнейших игровых компаний мира. За последние несколько лет мы усилили международное присутствие, значительно увеличив долю международной выручки. Сегодня с нами более полумиллиарда игроков из 190 стран мира, которым мы ежедневно обеспечиваем доступ к разнообразным играм, сервисам, киберспортивным турнирам и фестивалям. Настало время представить глобальный бренд для нашего игрового бизнеса, который объединит под собой все ключевые направления нашей работы и создаст максимально комфортные условия для взаимодействия с нашими продуктами и решениями для игроков и партнеров по всему миру.