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02.10.2020 в 16:05

Mail.ru Group создаст цифровые сервисы для жителей Санкт-Петербурга

В компании также займутся автоматизацией работы администрации города

Mail.ru Group стала цифровым партнером Санкт-Петербурга. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

IT-холдинг и комитет информатизации и связи Санкт-Петербурга подписали меморандум о сотрудничестве. Mail.ru Group займется разработкой и совершенствованием онлайн-сервисов города. Это должно сделать их «доступнее и удобнее для жителей города», уверены в компании.

Кроме того, Mail.ru Group возьмет на себя работу по автоматизации работы сотрудников администрации Санкт-Петербурга. Это должно повысить ее эффективность, а также скорость доставки информации до жителей города, говорится в сообщении компании.

Как уточнил управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев, проект будет осуществляться за счет сервисов на базе искусственного интеллекта холдинга, а также облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions, цифрового рабочего места, разработкой которого занимаются в компании, и других проектов.

Станислав Казарин, председатель комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга:

Мы рады, что Mail.ru Group поддержит город и его жителей в цифровой среде. У компании большой опыт создания и развития полезных, популярных и высокотехнологничных онлайн-проектов: сервисами Mail.ru Group пользуется больше 90% аудитории рунета. Мы сейчас активно разрабатываем цифровые сервисы для удобства жителей города, и уверены, что вместе сможем сделать их еще лучше.

Санкт-Петербург Mail.Ru Group Искусственный интеллект
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