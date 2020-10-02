Mail.ru Group создаст цифровые сервисы для жителей Санкт-Петербурга

Mail.ru Group стала цифровым партнером Санкт-Петербурга. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

IT-холдинг и комитет информатизации и связи Санкт-Петербурга подписали меморандум о сотрудничестве. Mail.ru Group займется разработкой и совершенствованием онлайн-сервисов города. Это должно сделать их «доступнее и удобнее для жителей города», уверены в компании.

Кроме того, Mail.ru Group возьмет на себя работу по автоматизации работы сотрудников администрации Санкт-Петербурга. Это должно повысить ее эффективность, а также скорость доставки информации до жителей города, говорится в сообщении компании.

Как уточнил управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев, проект будет осуществляться за счет сервисов на базе искусственного интеллекта холдинга, а также облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions, цифрового рабочего места, разработкой которого занимаются в компании, и других проектов.