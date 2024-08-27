Mail представил масштабное обновление

Mail провел масштабный ребрендинг и обновил технологические функции. Изменения стали ответом на следующий этап развития и запросы молодой аудитории.

Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail: Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений.

Обновления в дизайне затронут все каналы коммуникации сервисов, в том числе: «Почту», «Главную страницу», «Облако», а также «Заметки», «Календарь» и «Покупки». Теперь в логотипе отсутствует доменная зона — .ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый. Кроме свежего визуального языка, появится маскот — белый пес Байт.

Персонаж познакомит пользователей с возможностями и обновлениями продуктов Mail, а также поможет сориентироваться в работе с технологиями внутри. Байт поведает, где найти краткий пересказ письма, как придумать идею или уменьшить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками, как стать более продуктивными с сервисами Mail.