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27.08.2024 в 11:00

Mail представил масштабное обновление

Компания не только обновила интерфейс и визуальный стиль, но и представила новый маскот

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Mail провел масштабный ребрендинг и обновил технологические функции. Изменения стали ответом на следующий этап развития и запросы молодой аудитории.

Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail:

Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений.

Mail представил масштабное обновление Mail представил масштабное обновление Mail представил масштабное обновление

Обновления в дизайне затронут все каналы коммуникации сервисов, в том числе: «Почту», «Главную страницу», «Облако», а также «Заметки», «Календарь» и «Покупки». Теперь в логотипе отсутствует доменная зона — .ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый. Кроме свежего визуального языка, появится маскот — белый пес Байт.

Персонаж познакомит пользователей с возможностями и обновлениями продуктов Mail, а также поможет сориентироваться в работе с технологиями внутри. Байт поведает, где найти краткий пересказ письма, как придумать идею или уменьшить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками, как стать более продуктивными с сервисами Mail.

Ребрендиг Обновление Mail
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