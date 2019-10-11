«Магнит» заявил о запуске гипермаркета в новой концепции

В конце ноября в Краснодаре напротив центрального офиса компании появится «Магнит» в обновленной концепции, сообщает издание Retail.ru со ссылкой на директора по управлению розничной сетью Руслана Исмаилова.

Исмаилов рассказал об этом в ходе пресс-конференции для партнеров «На одной волне» в Сочи. В новом магазине изменятся планограммы, поменяются зоны, а также будет введена диджитализация и иначе станут выглядеть категории и наполненность товаров, особенно категории non-food.

Руслан Исмаилов: Наши основные задачи: сделать магазины удобнее, развивать новые форматы, внедрять новые стандарты по обслуживанию. Мы думаем над тем, что хотят покупатели и что им важно.

Новый формат предполагает оснащение гипермаркетов интерактивом. Гипермаркеты рассчитаны на людей, которые приезжают для совершения еженедельных покупок, а маленькие магазины — для приобретения недостающего.

Ранее стало известно, что с 2020 года «Магнит» представит в магазинах около 26 собственных уникальных брендов, которые включают около тысячи товарных позиций. Речь идет о трех покупательских сегментах, среди которых есть и премиум-товары. Первый бренд, который уже можно увидеть в магазинах сети, называется «Магнит Свежесть».