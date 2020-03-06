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18+
06.03.2020 в 11:30

«Магнит» опроверг информацию о переводе сотрудников штаб-квартиры в Москву

Ранее источники «Коммерсанта» утверждали, что ритейлер присматривался к офису в столице

Крупный российский ритейлер «Магнит», основанный в Краснодарском крае, не думает об открытии крупного офиса в Москве и переводе туда части сотрудников штаб-квартиры, пишет ТАСС.

Пресс-служба компании отметила, что никакого переноса центрального офиса из Краснодара в Москву не предвидится. Ритейлер собирается продолжить свою операционную деятельность из родного города.

Ранее издание «Коммерсант» выяснило, что ритейлер действительно рассматривал этот вопрос и выбрал помещения для офиса в Центральном округе, однако пока отложил этот вопрос на некоторое время. Источники газеты утверждали, что компания планирует арендовать 5 тыс. м2 по ставке 14−16 тыс. рублей за 1 м2 в год. За такие деньги можно снять только офисы класса B и C, но для ритейлеров такой уровень ставок и объектов приемлем.

«Магнит» — крупнейший налогоплательщик Краснодара. Его переезд в столицу мог бы привести к сокращению поступлений в бюджет региона, писал «Коммерсант».

Сеть «Магнит» существует с 1994 года, ее основным акционером сети в 2018 году стала группа ВТБ. Она приобрела 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей у основателя компании Сергея Галицкого. Затем 11,8% из этого пакета ВТБ продал Marathon Group.

Недавно стало известно, что Mail.ru Group стал первым рекламным партнером «Магнита» в области таргетирования и атрибуции digital-кампаний. Компании объединили усилия по развитию маркетинговых технологий и О2О-аналитики.

Магнит ВТБ
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