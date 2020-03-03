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03.03.2020 в 15:00

Mail.ru Group и «Магнит» объединятся для развития маркетинговых технологий

Компании оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне

Mail.ru Group стал первым рекламным партнером «Магнита» в области таргетирования и атрибуции digital-кампаний. Компании объединили усилия по развитию маркетинговых технологий и О2О-аналитики, рассказали в пресс-службе IT-компании.

Теперь рекламодатели смогут таргетировать digital-кампании на аудиторию «Магнита» и оценивать их влияние на продажи в магазинах сети. Интеграция данных ритейлера с маркетинговыми технологиями Mail.ru Group расширит возможности таргетирования рекламы и атрибуции офлайн-конверсий, а также повысит эффективность digital-кампаний.

Ритейлер сможет дополнительно сегментировать аудиторию по более узким характеристикам: по особенностям покупательского поведения и предпочтениям, в том числе по покупкам отдельных категорий товаров и брендов, по форматам посещаемых магазинов и другим параметрам. Благодаря этому у рекламодателей будет возможность таргетировать кампании на самые релевантные группы пользователей. Также клиенты смогут контролировать изменение спроса на продукты в зависимости от настроек таргетирования и выбора креативов.

Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group:

Благодаря партнерству с «Магнитом» — одним из лидеров рынка ритейла в России — мы расширяем возможности маркетинговой экосистемы. Бренды смогут анализировать, как кампании, таргетированные на клиентов «Магнита», влияют на продажи в магазинах сети по всей стране, и оценивать вес канала в общей стратегии бизнеса. Атрибуция O2O-конверсии по программе лояльности ритейлера — это еще один шаг в развитии омниканальности наших инструментов и дополнительная возможность сделать кампании более эффективными и персонализированными.

Артем Алексеев, директор департамента аналитики и управления данными сети «Магнит»:

Совместно с Mail.ru Group мы предложили брендам качественно другой уровень коммуникации с покупателями: персонализированный, измеримый, сквозной. Это маркетинг, основанный на данных, который позволяет прицельно взаимодействовать с любой аудиторией, оценивать эффективность на всех этапах, вплоть до визита и покупки, в максимально детальном разрезе проводить десятки тестов и оптимизировать маркетинговое предложение. Мы рассчитываем, что наше совместное решение станет новым стандартом работы в цифровом маркетинге для FMCG-производителей.

Атрибуция рекламы с программой лояльности «Магнита» поможет оценить влияние digital-кампаний на покупательскую активность пользователей в магазинах сети, измерить ROI и повысить эффективность интернет-продвижения.

Ранее «Магнит» объявил о начале цифровой трансформации. Ритейлер подписал лицензионное соглашение с SAP о совместном внедрении IT-решений, рассчитанное на три года. По его завершении ритейлер планирует добиться устойчивого роста и повышения стоимости бизнеса для акционеров.

Mail.ru Магнит
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