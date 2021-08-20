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20.08.2021 в 05:40

«Магнит» повысил расходы на рекламу

Компания продолжает инвестировать в цифровой маркетинг

С января по июнь 2021 года ритейлер «Магнит» потратил на рекламу и продвижение 3,9 млрд руб., что на 70% больше результата первого полугодия 2020 года. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

Рост затрат в сети назвали закономерным и связанным с увеличением количества маркетинговых мероприятий. Компания вложила часть средств в цифровой маркетинг и расширение программ лояльности.

В итоговой отчетности указано, что первое полугодие компания завершила с выручкой 822,2 млрд руб., рост в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 7,7%. В феврале компания отчитывалась о росте выручки за 2020 год на 13,5%, до 1,5 трлн руб. В прошлом году на рекламу компания потратила 2,7 млрд руб. и заняла 25 строчку в топ-30 крупнейших рекламодателей России по версии Sostav.

В статью продвижения «Магнит» также может включить расходы на работу с креаторами. Сеть разместила запрос на стоимость специалистов по созданию креатива. Сформированный тарификатор облегчит процесс работы с подрядчиками.

Магнит Реклама Финансовый отчет
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