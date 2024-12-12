«Магнит» оценит влияние цифровой рекламы на офлайн-продажи

Сеть магазинов «Магнит» запустила новый функционал на своей платформе по управлению цифровым маркетингом «Магнит. DMP». У пользователей появилась возможность делать замеры на реальные продажи (sales lift) по любым кампаниям, а не только по тем, где использовались таргетинги на основе данных программы лояльности «Магнит Плюс». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Пользователи могут загружать логи по любым кампаниям в интернете (включая такие платформы, как VK, «Яндекс», МТС, «Билайн» и другие, которые могут передавать логи). «Магнит. DMP» сам подберёт контрольную группу и сделает выравнивание, чтобы обе группы были похожи по своему покупательскому поведению в сети «Магнит».

Доступно использование всех возможностей по дополнительной декомпозиции отчётов — по социально-демографическому признаку клиентов, географии, семейному положению, наличию детей, форматам магазинов и т. д.

Нововведение позволит брендам, которые представлены в сети «Магнит», оценивать свои имиджевые кампании и их влияние на продажи, а также гало-эффект рекламы конкурентов на продажи в магазинах ретейлера.

Совместно с OMD OM Group «Магнит» приступил к тестам по собственным рекламным кампаниям, что позволит сети эффективнее подходить к выбору площадок и инструментов при планировании маркетинговых активностей на 2025 год.

Мария Лемешкина, руководитель управления диджитал, SMM и специальных проектов сети «Магнит»: Обновлённый функционал платформы уже даёт нам возможность оптимизировать стратегии: благодаря детальному анализу мы можем выявлять наиболее эффективные каналы и форматы рекламы, получать гибкость в процессе кампании и инструменты для планирования будущих действий, повышать ROI и получать конкурентное преимущество.