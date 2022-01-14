Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+21
Обновление
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.01.2022 в 13:55

«Интерфакс»: «Магнит» начал подготовку к покупке сети «Улыбка радуги»

Ритейлер может получить выгоду для своей дочерней структуры «Магнит Косметик»

Ритейлер «Магнит» изучает возможность покупки сети магазинов «Улыбка радуги». По информации близкого к компании источника в отрасли, «Магнит» начал due diligence (оценку сделки) и привлёк консалтинговую сеть KPMG, сообщает «Интерфакс».

В «Магните» изданию заявили, что «не комментируют слухи». «Улыбка радуги» на вопросы журналистов не ответила.

Сеть «Улыбка радуги» продаёт косметику, парфюмерию, товары для дома и ухода за собой, бытовую химию и другое. По заявлению самой компании, она является крупнейшим ритейлером в сегменте на Северо-Западе России и в Поволжье, а также вторым по величине в стране. Сеть объединяет около 1 тыс. магазинов в 27 регионах.

«Магнит» владеет конкурентом «Улыбки радуги» — сетью «Магнит Косметик». В 2020 году её выручка увеличилась на 22,4% и составила 134,3 млрд руб., пишет издание. На конец сентября прошлого года в сеть входило 6,7 тыс. магазинов.

По словам старшего аналитика «Газпромбанка» Марата Ибрагимова, сделка помогла бы «Магниту» снизить операционные издержки, сократить закупочные цены и получить другую выгоду от объединения сетей.

В июле прошлого года «Магнит» завершил сделку по приобретению магазинов группы «Дикси». Ритейлер станет владельцем 2 477 магазинов в России.

Магнит Магнит косметик Улыбка радуги
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.