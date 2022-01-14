«Интерфакс»: «Магнит» начал подготовку к покупке сети «Улыбка радуги»

Ритейлер «Магнит» изучает возможность покупки сети магазинов «Улыбка радуги». По информации близкого к компании источника в отрасли, «Магнит» начал due diligence (оценку сделки) и привлёк консалтинговую сеть KPMG, сообщает «Интерфакс».

В «Магните» изданию заявили, что «не комментируют слухи». «Улыбка радуги» на вопросы журналистов не ответила.

Сеть «Улыбка радуги» продаёт косметику, парфюмерию, товары для дома и ухода за собой, бытовую химию и другое. По заявлению самой компании, она является крупнейшим ритейлером в сегменте на Северо-Западе России и в Поволжье, а также вторым по величине в стране. Сеть объединяет около 1 тыс. магазинов в 27 регионах.

«Магнит» владеет конкурентом «Улыбки радуги» — сетью «Магнит Косметик». В 2020 году её выручка увеличилась на 22,4% и составила 134,3 млрд руб., пишет издание. На конец сентября прошлого года в сеть входило 6,7 тыс. магазинов.

По словам старшего аналитика «Газпромбанка» Марата Ибрагимова, сделка помогла бы «Магниту» снизить операционные издержки, сократить закупочные цены и получить другую выгоду от объединения сетей.

В июле прошлого года «Магнит» завершил сделку по приобретению магазинов группы «Дикси». Ритейлер станет владельцем 2 477 магазинов в России.