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18+
21.08.2026 в 13:30

«Магнит» довел число станций по приготовлению хот-догов в магазинах «у дома» до 3 тысяч

Ретейлер наращивает сеть точек быстрого питания и расширяет ассортимент готовой еды

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«Магнит» масштабировал сервис по приготовлению хот-догов в магазинах «у дома». Сейчас станции работают почти в 3 тыс. торговых точек. В 2025 году компания установила в магазинах своего ключевого формата более 2 тыс. станций по приготовлению хот-догов и продолжит расширять сервис в 2026 году, сообщает пресс-служба компании.

Средний чек при покупке хот-дога составляет 116 рублей, в среднем один магазин продает до 40 хот-догов в день. Ассортимент насчитывает 23 разновидности: французские, датские и другие виды с сосисками из курицы, говядины и свинины, различными топпингами и соусами.

В 2025 году сопоставимые продажи (LfL) хот-догов в натуральном выражении выросли на 24%, а общие продажи — на 237%. В первом полугодии 2026 года рост продаж составил 295%.

Развитие хот-догов входит в концепцию обновленного формата «у дома», где «Магнит» делает акцент на готовой еде и сервисах быстрого питания.

Рeтейлер также продолжает тестировать новые продукты в категории быстрого питания. В отдельных магазинах появились «НЛО-бургеры» — продукт, популярный на азиатском рынке и пока не получивший широкого распространения в России. По итогам тестирования «Магнит» оценит спрос и примет решение о дальнейшем масштабировании.

Магнит хот-догов
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