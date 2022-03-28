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28.03.2022 в 15:10

«Магнит» будет выпускать кофе под собственными брендами

Ритейлер планирует запустить производство по обжарке и фасовке кофе осенью этого года

Сеть розничных магазинов «Магнит» на базе собственного предприятия в Твери планирует запустить производство по обжарке и фасовке кофе осенью 2022 года. Компания рассчитывает обеспечить около 22% потребности в продажах этого напитка во всех регионах своего присутствия. Сеть сможет предложить покупателям продукцию на 10−15% ниже стоимости аналогов известных брендов. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Магнита».

Натуральный зерновой и молотый кофе восьми видов обжарки и фасовки будет реализовываться под собственными брендами «Моя Цена» (первый ценовой сегмент), «Магнит» (средний ценовой сегмент) и Gusto di Roma (ценовой сегмент «средний +»).

В компании отметили, что для зернового кофе специалисты будут применять гибридную технологию обжарки, а для молотого — охлаждённый помол без нагревания зёрен с сохранением аромата и вкуса.

Объём производства составит 550 тонн в год, сырьё будет импортироваться из Бразилии и Вьетнама. В компании подчеркнули, что запуск производства кофе на базе действующего предприятия в Твери позволит оптимизировать капитальные затраты и сократить срок окупаемости.

Екатерина Лобанова, директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети «Магнит»:

Российский рынок кофе показывает устойчивую тенденцию роста, плюс на фоне заявления крупных мировых игроков об уходе с рынка мы видим перспективные возможности развития этой категории для розничной сети. Мы готовы предложить покупателям конкурентоспособный продукт, по своим качествам и свойствам не уступающий тому, к чему привыкли потребители. Мы планируем, что уже к концу года новый ассортимент появится на полках наших магазинов.

По данным «Магнита», ежегодный рост потребления кофе в России составляет около 2,8%. В розничной сети его продажи в 2021 году выросли на 7% по сравнению с 2020 годом.

В марте швейцарская компания Nestle заявила, что прекращает поставлять часть своей продукции в Россию. Среди товаров, которые станут недоступны для российских потребителей — автоматические кофемашины и кофе-капсулы бренда Nespresso.

Магнит Кофе
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