Как с помощью диджитал-активации решить HR-задачи бренда — кейс «Магнит» и RCG

27 июля «Магнит», агентство RCG и диджитал-продакшн Zeen провели активацию Demo Day Magnit IT. Одним проектом «Магнит» должен был решить две задачи: представить себя профсообществу как современную и технологичную IT-компанию и при этом познакомить сотрудников с новым офисом. Об идее и реализации проекта — участники рассказали Sostav.

Цели и задачи

Перед RCG стояла задача разработать проект, который соединит внутреннюю аудиторию компании и внешних IT-специалистов, за внимание которых сейчас борется большинство крупных игроков рынка. Поэтому важно было наполнить мероприятие такими активностями, которые бы мотивировали сотрудников приехать в офис в эру удаленного графика работы. А для IT-специалистов по всей России создать возможность рассказать о преимуществах работы в «Магнит», его кейсах и возможностях развития. Необходимо было адаптировать все оффлайн- и онлайн-активности под аудиторию, продумать релевантные механики и наполнение. Спойлер: в итоге мероприятие посетили даже сотрудники казанского и краснодарского филиалов «Магнит».

Решение

Изначально компания собиралась познакомить сотрудников с новым рабочим пространством офиса «‎Магнита». Но после брейншторма с агентством RCG компания решила устроить полноценный гибридный ивент для всех желающих — с выступлениями экспертов, вакансиями, играми и викторинами. Это добавляло мероприятию новый смысл: создавало «‎Магниту» имидж открытой и технологичной компании, плюс решало важную задачу найма в IT-команду.

За техническую составляющую ивента отвечал диджитал-продакшн Zeen. Команда продакшена предложила сделать мероприятие с разными наборами активностей для зрителей и сотрудников. В таких случаях создают два разных сайта, но благодаря собственным разработкам продакшена активности для обеих аудиторий были реализованы в рамках одной платформы.

Для зрителей и сотрудников сделали разные интерфейсы и «‎входные билеты»: в зависимости от типа участия пользователь попадал на ту или иную страницу. При этом некоторые активности пересекались: например, и зрители и сотрудники могли пройти одну и ту же викторину или поиграть в интерактивную игру.

Программа мероприятия включала:

Прямой эфир

Одной из главных задач мероприятия было показать внешней целевой аудитории, что «‎Магнит» — это современная технологичная компания с инновационными разработками и сильнейшей IT-командой. Тем самым решалась задача с привлечением в компанию новых талантов.

Чтобы познакомить аудиторию с уникальными разработками и вызвать у неё живой интерес к «внутренней кухне» компании, «‎Магнит» провёл прямой эфир с выступлениями экспертов. Его вели Тимур Сейфельмлюков и Дмитрий Зомбак — ведущие популярного подкаста Zavtracast. Известные блогеры и качественный контент должны были «подтянуть» к проекту релевантную аудиторию.

Приглашённые топ-менеджеры компании «‎Магнит» рассказывали отраслевые инсайды — например, директор по цифровому маркетингу Евгений Николаев поведал, как менее чем за год создать собственную ecom-платформу, объединяющую десятки тысяч магазинов, сотни тысяч товаров и миллионы покупателей.

Эфир ретранслировался на YouTube-канал Zavtracast, откуда трафик поступал уже на саму платформу Zeen. На платформе пользователи получали более глубокое соприкосновение с брендом: играли в игры, проходили квизы и знакомились со списком вакансий. А компания получала новые регистрации и «‎тёплые» контакты интересующей её аудитории.

Вакансии в IT

Чтобы заинтересованные зрители тут же могли конвертироваться в потенциальных сотрудников, на платформе разместили пул актуальных вакансий, от iOS-разработчика до бизнес-аналитика. Все вакансии вели на сайт Magnit Tech, где можно было в пару кликов оставить HR-специалистам свой отклик.

Охота за QR-кодами

Чтобы сотрудники хорошо изучили новый офис и все его возможности, для них решили устроить квест с охотой за QR-кодами. Для этого в разных местах офиса спрятали 10 наклеек с кодами, которые нужно было найти и отсканировать. За каждый найденный QR-код участник получал «‎коины» — игровую валюту. Таким образом сотрудники знакомились с рабочим пространством в максимально увлекательной для них форме.

Дополнительные баллы можно было получить, поиграв в магнитные игры «‎Класк» и Sphero. Все данные передавались на платформу Zeen, на их основе формировался единый лидерборд.

На пикник — с «Магнитом»

В качестве дополнительного фана команда разместила на платформе интерактивную игру. И зрители, и сотрудники могли проверить своё логическое мышление и способности к программированию. При помощи блоков нужно было написать алгоритм для робота, который идет в магазин делать покупки для пикника.

Уровень сложности игры участники выбирали сами: можно было создать сразу весь путь, а можно было вести робота только по небольшим отрезкам маршрута. За успешное прохождение игры тоже начислялись «‎коины», которые можно было потратить в магазине подарков.

Результаты

В день ивента эфир на платформе Zeen посмотрело 682 человека, а на YouTube — 1 668.

810 зрителей активно присылали в чат сообщения и реакции.

Познакомиться с новым офисом «‎Магнита» приехали 358 сотрудников.

В игры Klask и Sphero сыграли 193 человека.

Василий Колесников, руководитель отдела разработки и диджитал-продюсер Zeen: ‎Благодаря уникальному миксу онлайн- и оффлайн-механик геймификации клиент добился всех поставленных задач: увлекательно рассказал зрителям о том, что происходит в ядре одной из крупнейших технологических компаний страны, вызвал интерес у целевой аудитории — разработчиков и других представителей IT-тусовки. При этом мы развлекли сотрудников и познакомили их с новым офисом компании, и всё это — в рамках одной и той же активации.