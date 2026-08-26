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26.08.2026 в 11:01

«Магнит ADS» расширила рекламный таргетинг за счет данных покупателей «Дикси»

Рекламодатели получили доступ к аудитории 15 млн участников программы лояльности сети

Рекламная платформа «Магнит ADS» и розничная сеть «Дикси», входящие в группу компаний «Магнит», объединили данные о покупательском поведении. Теперь рекламодатели могут таргетировать кампании на основе данных о покупках 15 млн участников программы лояльности «Дикси». Об этом Sostav сообщили в компании.

Новые сегменты доступны на DMP-платформе «Магнита» и работают по аналогичной уже используемой на рынке модели. Дополнительное обучение специалистов для работы с инструментом не требуется.

Сегменты формируются на основе офлайн- и онлайн-покупок, включая заказы с доставкой, если покупатель идентифицирован по карте лояльности. Собственное дерево товарных категорий «Дикси» позволяет рекламодателям работать с новыми товарными нишами и сценариями покупательского поведения.

Новые сегменты можно использовать отдельно или комбинировать с аудиториями «Магнита»: объединять их, находить пересечения или исключать определенные группы.

Ранее «Магнит ADS» расширила сеть цифровых фасадных экранов. Теперь рекламодателям доступны 1,3 тыс. экранов, установленных на магазинах «Магнит у дома» и «М.Косметик» в 36 городах России.

Дикси «Магнит Ads»
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