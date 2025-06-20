«Магия утра» и легендарный Art & Copy: отдыхаем, выдыхаем и переключаемся

Как выжить в медиаполе, полном питчей, дедлайнов и презентаций? Правильно — выдыхать, как говорит директор « Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. Редакция Sostav подготовила очередную подборку контента, который расслабляет, вдохновляет и иногда даже заставляет задуматься о вечном.

Роман Бедретдинов, главный редактор

Сериал Dept.Q («Отдел нераскрытых дел»)

В 2013 году в Дании сняли фильм «Мистериум. Начало» — мрачную детективную историю по книге Юсси Адлера-Ольсена. Не помню, как мы с женой на него наткнулись. Скорее всего, по запросу «скандинавский детектив».

Всего сняли пять фильмов, из которых мы посмотрели четыре. Если верить тому, что происходило на экране, то все в Дании просто съехали с катушек. И еще раз. И еще. Очень жестко, очень натуралистично и… захватывающе.

Не хочу выдавать ни детали — если любите скандинавские детективы и не видели эти фильмы — welcome, вам зайдет.

И вот, на Netflix вышел сериал Dept.Q — по первой книге писателя. Фактически, это ремейк «Мистериум. Начало». Датский фильм превратили в девять эпизодов сериала, а место действия перенесли в Шотландию — если вы смотрите фильмы на языке оригинала, оцените местный юмор.

Главную роль отлично играет Мэттью Гуд. Каст вообще классный. Я залип и проглотил первый (надеюсь!) сезон за четыре дня. Учитывая, что у меня нет времени примерно ни на что — это очень быстро.

Рекомендую очень!

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

Роман Эрнста Гофмана «Эликсиры Сатаны»

Яркий пример романтической литературы начала XIX века, где соединились мистические мотивы, философские размышления и глубокие психологические портреты персонажей.

В романе затрагиваются темы добра и зла, свободы воли и предопределенности, природы человеческого сознания и влияния внешних факторов на поведение человека. Символично использование образа эликсира, символизирующего искушение и соблазн, а также стремление к познанию и власти.

Кроме того, книга наполнена алхимическими и магическими элементами. Это глубокое произведение, которое оставляет неоднозначное впечатление и заставляет задуматься о природе человеческого бытия.

Никита Макаров, корреспондент

Фильм Гаспара Ноэ «Необратимость»

Классика трансгрессивного кино и, по совместительству, самый скандальный фильм, пожалуй, самого скандального режиссера современности. На премьерном показе в Каннах зрители массово, в знак протеста, покидали зал, где показывалась картина, а некоторые на сценах насилия даже буквально падали в обморок. При этом у картины звездный актерский состав, в главных ролях Моника Белучи и Венсан Кассель, а сам фильм напоминает то ли жуткий сон, то ли циничную головоломку, то ли тревожные и пугающие видения психопата, одержимого насилием и жестокостью. Кинокритики до сих пор спорят, о чем был этот фильм, а не так давно, к юбилею картины, Гаспар Ноэ выпустил новую версию фильма с обновленным монтажом, где события идут в хронологическом порядке (оригинальная картина снята задом наперед).

Виктория Белова, корреспондент

Творчество группы «Бонд с кнопкой»

Давно на отечественной музыкальной сцене мне не доводилось наблюдать восхождение сверхновой и яркой звезды, но внезапно в наушники и колонки всей России врывается группа «Бонд с кнопкой» c песней «Кухни». Я могу называть себя «олдом» — слушаю этих прекрасных ребят уже больше года, пока они еще находились закулисьем серьезной популярности, но даже меня взбудоражил их новый хит. Эта песня — история, так хорошо знакомая россиянам: народные мотивы, уютный образ хрущевки, вечерние разговоры на кухне, где за чашкой чая рождаются мечты и оживают воспоминания.

«Бонд с кнопкой» ловко выстраивают мост между прошлым и настоящим. Они звучат одновременно ностальгично и свежо, соединяя фольклорные мотивы с современной аранжировкой и поэтичными, метафоричными текстами, которые хочется разбирать построчно.

Если вам уже запала в душу песня «Кухни», не останавливайтесь — это только начало. Их альбом «Путешествие. Постскриптум» — это музыкальное странствие по знакомым, но забытым уголкам русской души, тропинками памяти и созерцания. А для легкого настроения, но глубокого погружения — включите мини-альбом «Праздник». Он подарит ощущение внутреннего солнца, размышлений о простом и вечном, и зарядит теплом на все лето.

Олег Кирин, корреспондент

Addison Rae — Addison

Дебютный альбом Эдисон Рэй — это неожиданно зрелое заявление от артистки, которую многие привыкли считать лишь тикток-звездой. Пластинка балансирует между ностальгическим попом из 2000-х и современными танцевальными ритмами. Вокал Эдисон звучит очень неплохо, а тексты удивляют искренностью и самоиронией.

Отдельно стоит отметить, что с помощью крутого подхода к маркетингу, Эдисон Рэй удалось выйти за рамки образа «тикток-пустышки» и стать полноценной поп-артисткой. Она не боится экспериментировать со звучанием и визуалами, а ее уверенность и харизма заставляют альбом включить снова.

Екатерина Наклескина, коммерческий редактор

Книга «Магия утра»

Недавно наткнулась на эту классную книгу о том, как правильно начать день, чтобы он был продуктивным и вообще жизнь стала лучше. Автор рассказывает об утренних ритуалах, которые заряжают позитивом и настраивают на успех. Знаю, звучит немного эзотерично, но на самом деле все довольно практично.

Наталья Скрябина, корреспондент

Сериал «Корона»

Это не просто экранизированная биография британской королевской семьи. Это масштабная, тонкая и психологически точная драма о власти, долге и цене личного выбора. Шесть совершенно неспешных сезонов, но именно благодаря этой «тягучести» появляется возможность рассмотреть красоту костюмов, декораций и пейзажей Туманного Альбиона.

В каждом сезоне «Короны» исторические события XX века переплетаются с внутренними переломами героев: раскрывается скрытая от глаз обычных граждан жизнь монархов, их переживания и — порой — простое человеческое желание жить как люди. Без короны.

Мирон Малафай, корреспондент

Документальный фильм Art & Copy

Вдохновившись речами креативного директора BBDO Дмитрия Николаева, решил посмотреть документальный фильм Art & Copy. Это картина о людях, чьи гениальные рекламные идеи изменили культуру и заставили миллионы повторять такие слоганы, как «Just Do It» и «Got Milk?» Фильм приоткрывает закулисье креативной революции в рекламе, где художники и копирайтеры создавали кампании, которые мы помним до сих пор. Фильм не только рассказывает истории культовых брендов, но и показывает, как искусство и коммерция сплетаются, чтобы влиять на эмоции и поведение людей.

А что вам запомнилось на прошедшей неделе? Делитесь в комментариях!