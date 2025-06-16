Яков Пейсахзон: «Авито» — бизнес и потребление как источник дофамина

Сегодня в гостях у Sostav директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Что внутри:

Как успешно продавать на «Авито» и как искусственный интеллект влияет на поисковую оптимизацию? Вернутся ли западные бренды? Как изменилось поведение пользователей в e-com? Портрет поколения зумеров глазами Якова Пейсахзона. О стартапах, технократии в компаниях и отдыхе ради успешной карьеры. А еще — прогноз финансовых результатов рынка на 2025 год.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:21 — Блиц

1:57 — Сенсация от «Авито»

2:44 — От коньков к управлению людьми

3:41 — Чему тебя научила твоя команда?

6:43 — «Без хорошего отдыха хорошей работы не будет». Почему?

9:36 — Реклама на «Авито» — про таргетинг и тесты

11:08 — О поисковой оптимизации и ИИ

13:40 — Кто и как продает на «Авито»?

15:10 — О стартапах и конкуренции

18:44 — Вернутся ли в Россию западные бренды?

19:43 — Изменения пользовательского поведения и e-com

21:40 — Инструменты построения бренда от «Авито»

24:38 — Почему соцсети в России не продают?

27:16 — О технократии в компании

28:13 — Работа с зумерами — норм. О мотивации нового поколения сотрудников

32:11 — Реалии рынка труда

34:48 — Ожидания от 2025 года

35:44 — «Авито» и безопасность

37:30 — Несколько личных вопросов