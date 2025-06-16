Яков Пейсахзон: «Авито» — бизнес и потребление как источник дофамина

Сегодня в гостях у Sostav директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.
Что внутри:
Как успешно продавать на «Авито» и как искусственный интеллект влияет на поисковую оптимизацию? Вернутся ли западные бренды? Как изменилось поведение пользователей в e-com? Портрет поколения зумеров глазами Якова Пейсахзона. О стартапах, технократии в компаниях и отдыхе ради успешной карьеры. А еще — прогноз финансовых результатов рынка на 2025 год.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:21 — Блиц
1:57 — Сенсация от «Авито»
2:44 — От коньков к управлению людьми
3:41 — Чему тебя научила твоя команда?
6:43 — «Без хорошего отдыха хорошей работы не будет». Почему?
9:36 — Реклама на «Авито» — про таргетинг и тесты
11:08 — О поисковой оптимизации и ИИ
13:40 — Кто и как продает на «Авито»?
15:10 — О стартапах и конкуренции
18:44 — Вернутся ли в Россию западные бренды?
19:43 — Изменения пользовательского поведения и e-com
21:40 — Инструменты построения бренда от «Авито»
24:38 — Почему соцсети в России не продают?
27:16 — О технократии в компании
28:13 — Работа с зумерами — норм. О мотивации нового поколения сотрудников
32:11 — Реалии рынка труда
34:48 — Ожидания от 2025 года
35:44 — «Авито» и безопасность
37:30 — Несколько личных вопросов