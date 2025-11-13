Sostav.ru

13.11.2025 в 05:40

Магазины Urban Vibes от «Спортмастера» прекратили работу

Сеть насчитывала 17 точек

Сеть мультибрендовых магазинов обуви Urban Vibes, принадлежавшая ретейлеру «Спортмастер», прекратила работу: сайт не функционирует, а торговые точки на «Яндекс картах» отмечены как закрытые, сообщают «Ведомости».

Последний пост сети в группе во «В контакте» датирован мартом 2025 г. Оператор горячей линии сообщил, что магазины перестали работать 21 октября 2025 года.

Бренд был запущен в июне 2020 года и занял помещения бывших точек Under Armour. По данным CORE.XP, на середину 2025 года в Москве действовало девять магазинов Urban Vibes из 17 по стране.

Эксперты связывают закрытие с оптимизацией бизнеса и снижением офлайн-спроса. Аналитик Fashion Buzz Ольга Штейнберг отмечает, что «Спортмастер» сокращает издержки и концентрируется на эффективных брендах — Demix, Columbia, Kappa. Ранее холдинг также закрыл часть магазинов марки Face Code.

По словам экспертов NF Group и CORE.XP, уход Urban Vibes объясняется ростом арендных ставок, высокой конкуренцией и перетоком продаж в онлайн — например, на Wildberries продажи обуви за три квартала 2025 года выросли на 23%.

Трудности испытывают и другие офлайн-ретейлеры спортивных товаров. Так, Desport (ранее Decathlon) сократила число своих точек c 29 до 24, компания может быть признана банкротом.

