11 марта на пресс-конференции в ТАСС медиахолдинг МАЕР представил «Единую платформу цифровых коммуникаций» — медиасеть, «объединяющую интернет-СМИ и диджитал-продвижение». Как отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор, такой формат позволит усилить эффект информационных кампаний, продвижения национальных приоритетов России, трансляции государственной повестки.

«То, что сегодня происходит — это новый этап информационного развития России. Мы создали первый в стране продукт, объединяющий интернет-СМИ, диджитал-продвижение, уличные цифровые экраны и экраны внутри помещений в единую сеть», — заявил Майор.

По его словам, ключевым этапом стало приобретение информационного холдинга 1MI. В состав МАЕР вошли 28 региональных общественно-политических СМИ, а также федеральные издания. Ежемесячный охват аудитории всех СМИ достигает 35 млн человек.

Дополнительно в «Единую платформу цифровых коммуникаций» включены 4,2 тыс. цифровых рекламных поверхностей по всей сети пунктов СДЭК в 84 регионах страны. Таким образом, оператор выходит на рынок indoor-рекламы.

Еще одним важным направлением «Единой платформы» стали цифровые медиаконструкции в сетях ресторанов и кафе, таких как «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадница». В совокупности с экранами в сети СДЭК платформа насчитывает 5,5 тыс. диджитал-экранов. По подсчетам МАЕР, это более 300 млн посетителей в год и 950 млн визуальных контактов ежемесячно.

Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР: Сказано — сделано. Мы создаем медиасреду, где каждый человек, где бы он ни находился, получает актуальную, полезную, позитивную информацию. При этом мы не только информируем, но и рассказываем о возможностях, делимся чувствами и эмоциями, вдохновляем. И масштаб такой коммуникации с экономически активной аудиторией рекордный для медиарынка: это более 55 млн человек в месяц.

По словам управляющего партнера медиахолдинга Константина Острикова, в 2025 году основное внимание будет уделено развитию в Москве. В столице уже запущен кластер медиафасадов «Международный» на здании Национального центра «Россия» в Москва-Сити, а в ближайшее время он будет дополнен еще двумя масштабными цифровыми экранами.

Sostav узнал, что к запуску «Единой платформы цифровых коммуникаций» кинопродакшен Peak Media и креативное агентство DPG Russia подготовили презентационный ролик. В МАЕР эту информацию подтвердили.