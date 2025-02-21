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21.02.2025 в 12:05

МАЕР стал владельцем холдинга 1MI (обновлено)

Компания владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России

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UPD. В МАЕР сообщили Sostav, что медиахолдинг приобрел 100% ООО «ПремьерМедиаИнвест». Подписание договора купли-продажи и передача прав состоялись 19 февраля. Оперативным управлением холдинга 1MI займутся представители МАЕР. Финансовые условия сделки в компании не раскрыли.

Отмечается, что медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий. Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме.

Константин Майор, совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР:

Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему.

Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта.

Медиахолдинг МАЕР вошел в состав учредителей компании «ПремьерМедиаИнвест» (юрлицо холдинга 1st Media Invest), которая управляет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России, объединенных под брендом «Холдинг 1MI». Как следует из записи в ЕГРЮЛ, с 20 февраля ООО «Маер Групп» владеет 80% долей в ООО «ПремьерМедиаИнвест», оставшиеся 20% принадлежат самому обществу. Другие изменения в реестре пока не отражены.

По сведениям источника ТАСС, МАЕР приобрел компанию «ПремьерМедиаИнвест», активы которой включают в себя 27 СМИ с собственными пабликами в социальных сетях. В ответ на запрос агентства в МАЕР от комментариев воздержались, но напрямую информацию о сделке не опровергли.

Коммуникационный холдинг 1MI был основан в 2016 году. По собственным данным, его активы входят в топ-5 изданий по цитируемости в регионах их присутствия, а 11 СМИ занимают места в ТОП-5 Liveinternet по статистике посещаемости.

Maer «ПремьерМедиаИнвест»
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