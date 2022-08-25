Группа «М.Видео-Эльдорадо» снизила маркетинговые расходы в первом полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась о финансовых показателях по итогам первого полугодия. Компания снизила затраты на рекламу и маркетинг в проценте от выручки на 0,4 п.п. до 1,4% (3,05 млрд руб. по сравнению с 3,85 млрд руб. в первом полугодии 2021 года) за счёт приоритезации эффективных каналов продвижения и развития коммуникации через собственную мобильную платформу. Данные финансовой отчётности имеются в распоряжении Sostav.

Выручка группы выросла на 1,5% год к году и составила 218,8 млрд руб. за полугодие. Валовая прибыль увеличилась на 16,2% год к году и достигла 44,97 млрд руб. (45 млрд руб. по МСФО). Валовая маржа увеличилась на 2,6 п.п. до 20,6%. Показатель EBITDA вырос на 51,1% до 7 млн руб. (17,27 млрд руб. по МСФО).

Чистый убыток группы составил почти 3,75 млрд руб. (4,6 млрд руб. по МСФО) за счёт роста процентных расходов.

Общие продажи выросли на 1,5% год к году и достигли почти 262,2 млрд руб., общие онлайн-продажи достигли 176 млрд руб., что составило 67,3% от всех продаж. Оборот мобильной платформы вырос на 12% год к году и составил 122 млрд руб. Сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» на конец июня 2022 года составила 1 248 магазинов всех форматов.

В компании отметили усиление продаж брендов Китая, Турции, Белоруссии и других стран — спрос на марки Haier, Beko, Candy, «Витязь», Hisense, Grundig и другие вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.

Трафик, включая онлайн и магазины, показал рост на 1,5% год к году и составил 641 млн посещений. При этом во втором квартале, несмотря на трудную макроэкономическую и рыночную ситуацию, показатель остался практически на уровне прошлого года: -3,1% ко второму кварталу 2021 года. Основным драйвером стабильности трафика стало развитие мобильных приложений техноритейлера, показавших рост посещений на 63% год к году за второй квартал 2022 года и на 80% за первое полугодие 2022 года.