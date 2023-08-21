«М.Видео» может обновить логотип

Сеть «М.Видео» подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Бюро названий».

Компания подала заявку на регистрацию обновлённого товарного знака в середине августа. Общий вид логотипа остался прежним, также нетронутым останется привычное для бренда красно-белое сочетание цветов.

«М.Видео» обновила бренд-айдентику и фирменный стиль в ноябре 2021 года. Тогда совместно с командой агентства LINII компания внедрила новые графические элементы, а также был добавлен бирюзовый цвет. В рамках ребрендинга компания «М.Видео» ставила перед собой и креаторами LINII задачу отразить в визуальных коммуникациях смелость и яркость бренда, высокую скорость и адаптивность к изменениям, а также стремление развиваться по пути технологических компаний.