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21.08.2023 в 07:15

«М.Видео» может обновить логотип

Заявка на новый товарный знак подана в Роспатент

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Сеть «М.Видео» подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Бюро названий».

Компания подала заявку на регистрацию обновлённого товарного знака в середине августа. Общий вид логотипа остался прежним, также нетронутым останется привычное для бренда красно-белое сочетание цветов.

«М.Видео» обновила бренд-айдентику и фирменный стиль в ноябре 2021 года. Тогда совместно с командой агентства LINII компания внедрила новые графические элементы, а также был добавлен бирюзовый цвет. В рамках ребрендинга компания «М.Видео» ставила перед собой и креаторами LINII задачу отразить в визуальных коммуникациях смелость и яркость бренда, высокую скорость и адаптивность к изменениям, а также стремление развиваться по пути технологических компаний.

М-Видео Логотип
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