«М.Видео-Эльдорадо» судится за товарный знак «М.Финанс»

«М.Видео-Эльдорадо» борется за товарный знак «М.Финанс» с юридической компанией «Гаврюшкин и партнеры». Ритейлер просит суд аннулировать его регистрацию, чтобы использовать для названия своей финансовой структуры, сообщает «Коммерсант».

Летом 2024 года ритейлер подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «М.Финанс» и «М.Финансы». Осенью «М.Видео» направило в «Гаврюшкин и партнеры» уведомление с предложением об отказе от товарного знака. В ответ юридическая компания предложила согласие на регистрацию товарных знаков сети за 2 млн руб. Полностью уступить знак готовы за 5 млн руб.

Тогда «М.Видео» обратился в суд с требованием аннулировать правовую охрану товарного знака для финансовых услуг, так как правообладатель, по словам ритейлера, не использовал его более трех лет.

По мнению экспертов, данный шаг «М.Видео» может означать, что на фоне убытков в основном бизнесе продажи электроники компания решила создать собственный банк. Товарный знак может быть использован ритейлером для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга.

Ранее сообщалось, что структура розничной компании «Монетка», перешедшей под контроль сети «Лента», пытается оспорить права «Очаково» на бренд Coolcolа. Ритейлер пытается наладить выпуск напитка под собственной торговой маркой.