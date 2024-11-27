Сеть «Монетка» поспорила с «Очаково» за бренд колы

Структура розничной компании «Монетка», перешедшей под контроль сети «Лента», пытается оспорить права «Очаково» на бренд Coolcolа. Ритейлер пытается наладить выпуск напитка под собственной торговой маркой, сообщает «Коммерсант».

Под брендом Coolcola сейчас разливается газированный напиток, схожий с Coca-Cola. Еще в 2015 году его зарегистрировал МПБК «Очаково».

«Очаково», в свою очередь, в июне 2024 года подала встречный иск с требованием прекратить нарушать исключительные права производителя на бренд Coolcola. Речь идет о напитке Cool drink cola, схожием с продукцией «Очаково».

В «Очаково» пояснили изданию, что спор связан с популярностью у потребителей Coolcola. По данным «Нильсен», в январе—мае 2023 года продукция под этим брендом занимала пятое место по продажам в России среди всех газированных напитков.

По словам юристов, добиться того, чтобы оспариваемый товарный знак вовсе не имел правовую охрану, заявителю будет сложно, потому что «Очаково» раньше зарегистрировала свой бренд.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы аннулировал решение Роспатента о передаче прав на товарные знаки Zuko и Yupi российским юридическим лицам. Суд потребовал вернуть права на эти бренды чилийской компании Tresmontes Lucchetti S.A.