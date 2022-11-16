Людмила Гурей, РБК: мы видим увеличение спроса на креативные и нативные форматы

Изменения на российском медиарынке заставили его игроков задуматься о корректировке бизнес-стратегий. Коммерческий директор РБК Людмила Гурей считает, что главное в такой ситуации — гибкость и готовность всегда предложить клиенту новые форматы. В интервью для Sostav она рассказала о выходе медиахолдинга на ивент-рынок, изменениях в составе рекламодателей и увеличении бюджета на сторителлинг.

В конце октября РБК анонсировал запуск собственной ивент-площадки. Расскажите подробнее, как она у вас появилась?

В 2019 году в Москве была отстроена площадка, оборудованная по последнему слову техники. Её использование оказалось под угрозой сначала из-за пандемии, потом — из-за внешнеполитических факторов. С недавних пор площадка заработала — это Центр событий РБК.

Теперь в нашем распоряжении новое двухэтажное помещение площадью в 2 тыс. квадратных метров. Такое пространство позволяет клиентам открывать новые бизнес-форматы мероприятий, а нам — наращивать экспертизу в этом направлении. В дальнейшем мы бы хотели, чтоб на площадке не только бизнес-события, но и выставки, образовательные мероприятия.

Расскажите, с чем связано решение запустить собственное ивент-пространство?

Мы проводим порядка 130 мероприятий в год. Рост на рынке ивентов до начала пандемии был постоянным. И даже сейчас прогнозы говорят, что это направление будет развиваться, несмотря на кризис. Рост будет не таким быстрым, но, судя по цифрам, до 2026 года объем рынка достигнет 32,6 млрд руб. Это чуть меньше, чем в 2019 году, тем не менее положительная динамика стабильно присутствует каждый год.

Сейчас мы понимаем, что однозначно хотим продолжать работать в этой нише. И когда появилась возможность получить высокотехнологичную площадку, соответствующую всем стандартам, мы поняли — это даст сильнейший толчок в развитии ивент-направления на базе холдинга РБК.

Ивент-рынок восстановился после пандемии?

Сейчас идет вертикальный взлет, потому что в пандемию эта индустрия пострадала сильнее всего. В 2019 году объем рынка достигал 36,1 млрд руб. В 2020 году упал до 21,3 млрд руб. В 2021 году эта цифра достигла 28,7 млрд руб.

На 2022-ой прогнозируют 26,9 млрд руб. Да, это меньше, чем в 2021-ом, однако после 2022-го мы ожидаем существенный рост.

Какой главный тренд вы можете выделить в ивент-индустрии за 2022 год?

Один из трендов — в ивенты будет выходить все больше игроков из смежных индустрий. Например, это могут быть медийные агентства.

Раньше рынок был мелкодисперсным, то есть на нем присутствовало около 2500 ивент-агентств от пяти до 50 человек в компании. Сейчас бизнес укрупняется.

Маленькие игроки не выдержали испытания пандемией. Они нуждаются в поддержке более крупных партнёров, ведь для больших компаний это бизнес полного цикла.

Помимо ивент-индустрии какие ещё пути развития вы видите для себя как для медиахолдинга?

Если брать холдинг в целом, то мы видим однозначное увеличение спроса на креативные и нативные форматы, и все, что касается нативных интеграций и контентных проектов. То есть сейчас все больше и больше бюджетов уходит в зону сторителлинга.

В этом году мы объединили «РБК Тренды», «РБК+», отдел спецпроектов и агентство Specialist, которое занималось разработкой креативных концепций, в контентную коммерческую редакцию. Она предлагает весь спектр форматов и инструментов через единое окно.

Что сейчас должны делать медиа, чтобы оставаться на плаву и быть конкурентными?

Надо максимально быстро бежать, потому что и структура рекламодателей, и структура рынка кардинально меняются. Как следствие, рынок требует новых идей. Медиа не могут оперировать только тем, что у них было раньше — рынку нужно предлагать новые возможности интеграции брендов.

В России все меняется — и логистические цепочки, и структура бизнеса, открываются новые компании. Будь то лайфстайл, авто, недвижимость — везде есть свои тренды, нюансы и векторы развития. Таким образом, новые форматы, гибкость и скорость сейчас максимально необходимы каждой компании. Решает и количество новых предложений.

Какие тенденции среди рекламодателей вы наблюдаете на медиарынке на конец 2022 года?

Если говорить о разных отраслях, то автомобильный сегмент — наиболее пострадавший. Но мы видим, что к концу года уже начали появляться новые рекламодатели из этой категории. Корейские и китайские бренды потихоньку начинают движение. И я уверена, что дальше темпы развития будут только расти.

Конечно, быстро замещение не произойдет — сегмент авто рос в течение долгого периода, а для холдинга РБК был рекламодателем номер один на протяжении многих лет.

Очень неплохо чувствуют себя недвижимость и финансовый сектор. Последний пополнился теми игроками, которые прежде были немножко в тени. Но поскольку после 24 февраля началась борьба за клиентов, мы ощущаем их активность.

Много изменений произошло и в лайфстайл сегменте — на рынок выходит достаточно много российских компаний. Они пока не такие крупные, как их западные предшественники, но это только старт.

Поскольку многие бренды покинули рынок, на их место должны прийти другие. И если в середине года было затишье, сейчас новые игроки наращивают активность. Уверена, что к концу 2022 года мы увидим в списках клиентов новых рекламодателей.

А блокировка популярных в России соцсетей как-то повлияла на изменение интереса рекламодателей к традиционным медиа и онлайн-изданиям?

Не думаю. Новостные ресурсы сейчас получают огромное количество аудитории. Что касается блокировки соцсетей — есть тренд на развитие Telegram-каналов. Это мы наблюдаем и по нашему Telegram-каналу.

Сложно ли современным медиа конкурировать с Telegram-каналами за аудиторию? За рекламные размещения?

Нет, если у медиа сильный личный бренд. В нашем случае — РБК имеет определенную репутацию на рынке, которая говорит: мы объективны и нам доверяют. Наши журналисты делают качественный контент, который не всегда могут предоставить Telegram-каналы. Возможно, наша аудитория может начать дополнительно потреблять контент из новых источников, но не заменить нас кем-то.

А какой средний охват аудитории у «РБК» за месяц?

В пике наша аудитория составляла 45 млн уникальных пользователей (март 2022, данные TNS Russia).

С 1 сентября в силу вступил закон о маркировке рекламы. Расскажите об опыте РБК, вы уже встали на бесперебойный процесс передачи данных или все ещё есть трудности?

Да, сразу же с 1 сентября в соответствии со всеми регламентами. До этого мы три месяца консультировались. Переход был сложным и ресурсоемким, но зато сейчас мы передаем данные ОРД без каких либо помех. Поскольку срез рекламодателей у нас разный, работать приходится со всеми ОРД.