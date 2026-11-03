Любовь Аксенова стала лицом рекламной кампании нового бренда «Сбера»

«Сбер» и креативное агентство «СберМаркетинг» представили первую рекламную кампанию нового бренда банка — «Селлви Бизнес». Ролик с актрисой Любовью Аксеновой в главной роли снят в эстетике научной фантастики и отражает идею бренда: каждый предприниматель сам решает, как развивать бизнес и где продавать товары.
«Селлви Бизнес» объединяет инструменты для создания и продвижения интернет-магазина, ИИ-аналитику для управления продажами, интеграции с маркетплейсами, сервисы для развития своего дела, персональное сопровождение экспертами.
В ролике Любовь Аксенова знакомит зрителей с миром онлайн-торговли будущего. К ней присоединяются селлеры и эксперты — так авторы подчеркивают, что за технологичными решениями «Селлви Бизнес» стоит команда специалистов, готовых помочь предпринимателям. В финале мир становится светлым и ярким. Это образ бизнеса, который растет на собственных условиях и развивается в выбранном самим предпринимателем направлении.
Команда «СберМаркетинга»:
Мы хотели показать онлайн-торговлю как пространство, в котором предприниматель сам определяет правила и возможности для роста. Поэтому в основу ролика легла эстетика научной фантастики, переосмысленная через реальность селлеров. Любовь Аксенова стала важной частью этой идеи: она обладает масштабом киногероини, и при этом остается живой и понятной зрителю. Это сочетание помогло нам создать образ, который передает амбициозность бренда и одновременно вызывает доверие.
Рекламная кампания стартует на телевидении, радио, в диджитал-каналах, соцсетях и наружной рекламе.
Состав творческой группы
«Сбер» (клиент):
Директор дивизиона «Маркетинг КИБ»: Сергей Ганин
Руководители направления дивизиона «Маркетинг КИБ»: Анастасия Малягина, Дарья Чугунова
«СберМаркетинг» (креативное агентство):
Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Старший продюсер: Анна Баранова
Руководитель творческой группы: Ольга Гаврилова
Ведущий арт-директор: Дмитрий Бережинский
Продюсер постпродакшена: Иван Шелег
Режиссер: Олег Трофим
Оператор: Егор Процко
Руководитель направления клиентского сервиса: Ксения Фоменко
Руководитель группы клиентского сервиса: Татьяна Щеглова
Менеджер по работе с клиентами: Екатерина Галямова
«Арена» (креативное агентство):
Креативный директор: Александр Неруш
Старший арт-директор: Татьяна Кревс
Старший копирайтер: Андрей Коротеев
Дизайнер: Полина Мордовцева
Директор по работе с клиентами: Мария Кожевникова
Аккаунт-директор: Виктория Нигматуллина