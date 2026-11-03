Любовь Аксенова стала лицом рекламной кампании нового бренда «Сбера»

«Сбер» и креативное агентство «СберМаркетинг» представили первую рекламную кампанию нового бренда банка — «Селлви Бизнес». Ролик с актрисой Любовью Аксеновой в главной роли снят в эстетике научной фантастики и отражает идею бренда: каждый предприниматель сам решает, как развивать бизнес и где продавать товары.

«Селлви Бизнес» объединяет инструменты для создания и продвижения интернет-магазина, ИИ-аналитику для управления продажами, интеграции с маркетплейсами, сервисы для развития своего дела, персональное сопровождение экспертами.

В ролике Любовь Аксенова знакомит зрителей с миром онлайн-торговли будущего. К ней присоединяются селлеры и эксперты — так авторы подчеркивают, что за технологичными решениями «Селлви Бизнес» стоит команда специалистов, готовых помочь предпринимателям. В финале мир становится светлым и ярким. Это образ бизнеса, который растет на собственных условиях и развивается в выбранном самим предпринимателем направлении.

Команда «СберМаркетинга»: Мы хотели показать онлайн-торговлю как пространство, в котором предприниматель сам определяет правила и возможности для роста. Поэтому в основу ролика легла эстетика научной фантастики, переосмысленная через реальность селлеров. Любовь Аксенова стала важной частью этой идеи: она обладает масштабом киногероини, и при этом остается живой и понятной зрителю. Это сочетание помогло нам создать образ, который передает амбициозность бренда и одновременно вызывает доверие.

Рекламная кампания стартует на телевидении, радио, в диджитал-каналах, соцсетях и наружной рекламе.



Состав творческой группы

«Сбер» (клиент):

Директор дивизиона «Маркетинг КИБ»: Сергей Ганин

Руководители направления дивизиона «Маркетинг КИБ»: Анастасия Малягина, Дарья Чугунова

«СберМаркетинг» (креативное агентство):

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Старший продюсер: Анна Баранова

Руководитель творческой группы: Ольга Гаврилова

Ведущий арт-директор: Дмитрий Бережинский

Продюсер постпродакшена: Иван Шелег

Режиссер: Олег Трофим

Оператор: Егор Процко

Руководитель направления клиентского сервиса: Ксения Фоменко

Руководитель группы клиентского сервиса: Татьяна Щеглова

Менеджер по работе с клиентами: Екатерина Галямова

«Арена» (креативное агентство):

Креативный директор: Александр Неруш

Старший арт-директор: Татьяна Кревс

Старший копирайтер: Андрей Коротеев

Дизайнер: Полина Мордовцева

Директор по работе с клиентами: Мария Кожевникова

Аккаунт-директор: Виктория Нигматуллина