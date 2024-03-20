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18+
ТОП фильмов для рекламщиков

Любимые фильмы

С приходом весны ощущается приток новых сил — не только чтобы пойти в тренажерный зал и подкачаться к лету. Появляется желание посмотреть на работу свежим взглядом и добиться новых вершин. Для тех, кто готов переосмыслить свой карьерный «путь героя», Sostav подготовил подборку фильмов от самых целеустремлённых рекламистов.

Артист (The Artist, 2011)
Трейлер
«Артист» (англ. The Artist) — романтическая драма французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса о Голливуде 1927 года. В это время немое кино из инновационного достижения становится частью истории — на смену пришло звуковое сопровождение. Но известный артист Джордж Валентайн не собирается уступать новым технологиям: он активно противостоит микрофонам на съёмочной площадке и отстаивает своё право на популярность. «Артист» был назван лучшим фильмом 2011 года по версии нескольких сообществ кинокритиков и получил премию «Оскар» за лучший фильм.
Елисей Храпов
продюсер Big Media Moscow
Лента повествует о популярном актере немого кино, чья карьера резко пошла на спад с появлением звука в кинематографе. Такая история наглядно демонстрирует, насколько прорывные технологии способны радикально поменять правила игры в киноиндустрии в кратчайшие сроки.

Дополнительным бонусом к сюжету является и сам формат «Артиста» — это черно-белый немой фильм, снятый уже в XXI веке. Такие творческие эксперименты расширяют представление о границах кинематографа и напоминают об истоках этого волшебного искусства.

В целом, благодаря фильму «Артист» можно лучше оценить масштабность возможных перемен в видеопроизводстве и научиться приспосабливаться к постоянному техническому прогрессу в индустрии.
Air: Большой прыжок (Air, 2023)
Трейлер
Американский биографический фильм режиссёра Бена Аффлека. Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Виола Дэвис. В основе сюжета история о том, как Сонни Ваккаро, продавец кроссовок из фирмы Nike и соучредитель компании Nike Фил Найт в середине 80-х годов пытались подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом. В то время это казалось нереальным, однако герои фильма оказались настолько настойчивыми, что смогли подогнуть реальность под свои запросы.
Екатерина Прохорова
управляющий партнер *feedstars
История о том, как талант и особое рекламное чутье помогают найти идеальное лицо бренда и спасти компанию от провала. Особенно будет полезна тем, кто специализируется на маркетинге влияния.

В 1984 году понятия «инфлюенсер» еще не существовало, однако механика привлечения аудитории с помощью звезд уже была. Все мы знаем, что в то время Nike только начинает выходить на рынок баскетбола, а известные спортсмены предпочитали adidas и Converse. Даже сам Майкл Джордан был бы рад предложению именно от этих брендов. Однако специалисту по маркетингу Сонни Ваккаро удалось уговорить руководство и предложить начинающей звезде больший гонорар, чем могли бы конкуренты. Стратегию продвижения выбрали тоже весьма амбициозную: сразу создать именные кроссовки и начать развивать новую торговую марку Air Jordan, не тратя время на рекламу уже существовавших кроссовок Nike. Джордан тогда, кстати, еще даже не был большой звездой. Представьте, запустить новую линию кроссовок, выделить отдельный именной бренд молодой звезде и создать предложение, от которого невозможно отказаться — это было не просто смело…

Фильм очень грамотно рассказывает историю, не перетягивая внимание на известную личность. Здесь наглядно можно увидеть, как конкурировали крупные спортивные бренды, как они себя позиционировали и как продавали. Особую атмосферу создает эстетика 80-х, в рамках которой рождается и воплощается блестящая идея. Картина учит смелости и грамотному выбору того самого лица бренда, раскрывая гениальную маркетинговую стратегию во всей красе. Идеально подойдет для просмотра вдвоем, особенно если вам интересна тема спорта.
Александра Тюрина
креативный менеджер Hate Agency
«Air: Большой прыжок» — история, которая показывает всей индустрии, как персонализированный креатив и верно выбранный амбассадор могут вывести продукт и бренд в лидеры. А еще напоминает, что не всегда лучшее решение в простоте. Главный герой Сонни Ваккаро идет поперек общепринятой стратегии на рынке. Вместо того, чтобы купить Майкла Джордана крупным контрактом, предлагает ему создать именной бренд и разработать свою линию кроссовок.

Дополнительный плюс: сценарий практически на 100% повторяет реальные события и отражает динамику работы в маркетинге — со всеми взлетами, срывами, успехами и бесконечными переговорами.
Александр Молодкин
директор по работе с клиентами MediaPlan Consulting
Air — многосоставное и одновременно простое произведение от Бена Аффлека, пребывающего в отличной творческой форме после воссоединения с великолепной Джей Ло.

80-ые — треш-метал, Мадонна, Принс и Майкл Джексон, первые ПК и маки в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Горнило современности. Фильм насквозь пропитан этим духом новаторства, куража и предпринимательской смекалки — когда компаниями заправляли не безликие, сменяющие друг друга менеджеры, а личности, отцы-основатели — Джобс, Гейтс, Ларри Эллисон и Фил Найт. В сущности, то была эра инноваторов-первопроходцев, которые устанавливали свои правила игры и безжалостно расправлялись с конкурентами.

Драйв, энергетика, любовь к своему делу, которые мы видим в фильме — это манифест того мира, где завоёвывают и рискуют, придумывают схемы, убеждают, заводят друзей и врагов.

Ода крепкой мужской дружбе, которая прошла испытание, наверное, всем, чем только можно — так как главную роль Аффлек отдал Мэтту Деймону, который сыграл тут первую скрипку, как 26 лет назад в «Умнице Уилле Хантинге». Такой вот приятный реверанс.

10/10. Отличное кино. Побольше бы такого!
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Треугольник печали (Triangle of Sadness, 2022)
Трейлер
Образцовая пара, Карл и Яя, вместе с богатыми пассажирами отправляются в роскошный круиз на яхте, где можно познакомиться с российским бизнесменом, британскими производителями оружия и компьютерным гением. Пока все идет, как обычно: гости отдыхают, персонал работает, жена российского бизнесмена вытворяет странные вещи. Но вскоре произойдет неожиданное событие, которое нарушит существующий порядок и заставит некоторых пересмотреть свои жизненные приоритеты.
Денис Шарко
генеральный директор SYNC LAB
«Треугольник печали» не просто кино, это настоящий плейлист для тех, кто ценит глубину звука. Режиссер Рубен Эстлунд, похоже, сам взял на себя роль музыкального селектора, создавая атмосферу фильма через тщательно подобранные треки. В списке композиций — от электронных вибраций Fred again. & The Blessed Madonna в «Marea (We've Lost Dancing)» до ностальгического «Ghost Rider» группы Suicide. Не обошлось и без джазовых нот в «Egyptian Fantasy» от Vincent Peirani & Emile Parisien, а также культового «Lady (Hear Me Tonight)» от Modjo, который словно переносит нас в эпицентр летних вечеринок начала 2000-х.

Каждая мелодия в «Треугольнике печали» — это не просто музыкальный фон, это часть нарратива, помогающая глубже понять иронию и сатиру современного общества, которые Эстлунд так изящно вплетает в киноленту. Этот фильм — находка для тех, кто любит, когда кино не только захватывает визуально, но и звучит настолько убедительно, что каждая композиция могла бы стать хитом вашего личного плейлиста.
Форс-мажоры (Suits, 2011−2019)
Трейлер
Юрист-самоучка Майк Росс пытается скрыться после неудачной продажи наркотиков. Он выдаёт себя за выпускника Гарварда и отправляется на собеседование к одному из лучших адвокатов по сделкам Нью-Йорка Харви Спектру. На тот момент адвокат уже не может выносить скучных соискателей, которые рассказывают о себе стандартными клише, и решает нанять Майка. Так появляется один из самых странных, но одновременно и самых выдающихся адвокатских тандемов на Манхэттене.
Елизавета Чернова
директор по коммуникациям Arena (группа АДВ)
Сериал «Форс-мажоры» — must have для человека с большой целью. Это стильное драмеди о талантливом юристе-самоучке, который по стечению обстоятельств попал в амбициозную фирму. Эта история вдохновляет одерживать не случайные, а заслуженные, блестящие победы. И здесь не только про важность большой базы знаний — здесь про остроту мысли, вариативность, творческий подход и математически точный расчет в битве реакций. И, наконец, это произведение про стиль во всем: во внешней атрибутике и в поведении. «Форс-мажоры» — это красота идей, приносящих победы.
Безумцы (Mad Men, 2007−2015)
Трейлер
Американский драматический телесериал, шоу получило четыре рекордные премии «Эмми» подряд в категории «Лучший драматический сериал». Действие происходит в 60-е годы США, в центре сюжета — рекламное агентство «Стерлинг-Купер» и жизнь его креативного директора Дона Дрейпера, который мастер манипуляций и интриг. Он достиг верха карьерной лестницы и уступать своё место конкурентам не собирается. Служебные и семейные перипетии Дона и его коллег происходят на фоне глобальных событий в жизни американского общества тех лет.
Екатерина Фролова
диджитал-директор Nectarin
Наверное, если говорить о фильмах про рекламную индустрию, фильм «Безумцы» вспоминается одним из первых. Многие мои знакомые из отрасли говорят, что попали в рекламу именно из-за него. У меня же знакомство произошло уже после того, как в должности было слово «директор», и смотрела я его совсем другими глазами, нежели в ситуации «сразу после института». В фильме для меня не было очаровательного и яркого рекламного мира, но были идеи, которые могут быть применены прямо на ближайшей встрече с клиентом. Были профи, которые все еще оставались людьми. Были проблемы с вдохновением… А еще было очень много персонажей с разными характерами и стратегиями поведения. Мир «Безумцев» проще и чище нашего, при этом там очень много инсайтов, которые релевантны и для сегодняшнего дня, и при этом я говорю не про пользовательские предпочтения на рынке, а про инсайты в самом бизнесе.

(Про актерскую игру, актеров, сценарий, повороты сюжета спойлерить не буду, если кому-то повезло, и он может для себя с нуля открыть данные сериал. Если же вы его смотрели очень давно, будучи молодым и восхищенным, крайне рекомендую посмотреть еще раз через призму опыта.)

Доброе утро (Morning Glory, 2010)
Трейлер
Мелодрама, комедия Роджера Мичелла. Телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими «новостями». По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму Беннету.
Екатерина Фролова
диджитал-директор Nectarin
Не совсем о рекламе, но близко — фильм «Доброе утро». Для меня там очень интересна история как про личный бренд, характеристики человека, так и про работу в команде и про то, что на самом деле нет понятия «серьезный» и «несерьезный проект», «серьезная» или «простая стратегия», а есть «удачная» и «неудачная», «нужная» и «ненужная». Главное, чтобы заработало.

Там есть чудесный и угрюмый Форд, который точно не хочет в утреннее шоу, но его больше нигде не ждут. Есть история про то, насколько важно читать контракты, когда их подписываешь, и есть история про желание и рвение к победе. Ну и на самом деле история про то, что если не сидеть, если пробовать новое, если меняться, то даже падающий проект может взлететь. Да, не быстро. Да, не как в сказке. Но путем работы, идей, хорошей команды можно спасти очень многие проекты.
Величайший фильм из всех когда-либо проданных (The Greatest Movie Ever Sold, 2011)
Трейлер
Документальный фильм о брендах, рекламе и продакт-плейсменте, чьё существование и капитализация не были бы возможны без брендов, рекламы и продакт-плейсмента в кино.
Ася Бакун
креативный директор коммуникационного агентства MYGRIBS
Продажный ироничный кинопроект о продакт-плейсменте в рекламе от весьма скандально известного Моргана Сперлока — создателя документалки-эксперимента о вреде фастфуда Supersize me.

Боитесь предлагать корпорациям становиться спонсорами в ваших проектах — не бойтесь. Вдохновляйтесь Морганом, он смог снять целый фильм!
Здесь курят (Thank You for Smoking, 2005)
Трейлер
Работа у Ника Нэйлора не из лёгких. Он должен лоббировать табакокурение, насколько это только возможно. Казалось бы, абсурд: вступать в конфликт с ярыми противниками курения и пытаться доказать полезность последнего. Но такая уж у Ника работа. И он в ней добился немалых результатов, агитируя всех к курению в ток-шоу на телевидении и продвигая сигареты в кинофильмах. Однако сам Ник никогда не считал курение сколько либо полезным занятием. Он раскручивает сигареты, чтобы было, на что жить и растить сына.
Ася Бакун
креативный директор коммуникационного агентства MYGRIBS
Фильм про легального убийцу — лоббиста табачного бизнеса, который, если за время полёта в командировку убедит соседа в пользе курения, то окупит весь свой перелёт туда и обратно.

В этом фильме алкоголь, табак и оружие предстают перед нами как простая троица неразлучных друзей, собирающихся периодически в баре и обсуждающих то, сколько жизней они унесли за эту неделю. И мы их понимаем, потому что корпорациям нужно продавать. Кстати, для тех, кому понравится — на схожую тему есть фильм (и роман) — «Вердикт за деньги», но это уже территория судебных драм и детективов.
Человек-паук: Паутина вселенных (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023)
Трейлер
После воссоединения с Гвен Стейси дружелюбный сосед Человек-Паук попадает из Бруклина в Мультивселенную, где встречает команду Паучков, защищающих само её существование. Пытаясь справиться с новой угрозой, Майлз сталкивается с Пауками из других вселенных. Настаёт момент, когда ему необходимо решить, что значит быть героем, спасающим тех, кого любишь больше всего.
Александра Тюрина
креативный менеджер Hate Agency
Хотя это и мультфильм, и совсем не про маркетинг, но «Человек-Паук: Паутина вселенных» прекрасно показывает, как один и тот же креатив может меняться в зависимости от инсайтов и особенностей целевой аудитории.

У нас есть базовый концепт — Человек-паук, у которого есть неотъемлемые атрибуты: костюм и маска с паучьими глазами. И на протяжении всего фильмы мы видим, как этот базовый концепт трансформируется.

Для Индии костюм становится более пестрым, и на нем появляются традиционные узоры и браслеты, а волосы Человека-паука превращаются в кудрявые локоны. Так и Панк-паук — его образ неконвенциональный на 100%. У него эрокез, металлические шипы на костюме, электрогитара и выглядит он, как граффити. Но несмотря на все детали, мы с легкостью скажем, что все это — Человек-Паук.

Так что этот фильм — хороший пример, как сохранить идентичность бренда или креатива, но адаптировать их под разные сегменты аудитории.
Основатель (The Founder, 2016)
Трейлер
Байопик о Рэе Кроке — простом продавце миксеров, который стал одним из первых владельцев крупнейшей сети ресторанов «Макдоналдс». История успеха Рэя начинается в 1954 году в США. Он разъезжает по штатам и предлагает владельцам ресторанов и кафе приобрести универсальный миксер, который облегчит и ускорит приготовление молочных коктейлей. Однажды ему поступает заказ сразу на шесть миксеров от братьев Макдоналдов — владельцев ресторана со скоростной системой обслуживания. Предприимчивый Крок видит в этом проекте невероятный потенциал и загорается идеей открыть рестораны «Макдоналдс» по всей стране.
Андрей Горнов
генеральный директор Getbrand
«Основатель» — это захватывающая и вдохновляющая кинодрама, основанная на реальных событиях и рассказывающая историю становления мегапопулярной фаст-фуд компании McDonald's. Режиссер фильма Джон Ли Хэнкок прекрасно передал дух времени и внутренние конфликты главных персонажей, создав увлекательный и познавательный фильм.

В центре сюжета стоит Рэй Крок, достаточно успешный продавец в 50-е годы, которому случай представляет возможность приобрести франшизу ресторана двух братьев Макдональд. Макдональды предложили простой, но эффективный бизнес-модель, которая стала фундаментом будущего успешного империи быстрого питания.

В целом, фильм «Основатель» предлагает ценные уроки и инсайты для специалистов в сфере рекламы, PR и брендинга, помогая им понять природу успешного брендирования, развивая лидерские качества и погружаясь в мир стратегий создания и продвижения брендов. Этот фильм стимулирует к размышлениям над собственной деятельностью, позволяя применить полученные уроки на практике и вдохновляя на новые творческие решения в работе. Изучение бизнес-подходов и методов продвижения, представленных в фильме, может стать полезной пищей для ума специалистов в области маркетинга.
Игра на триллион (Trillion Game, 2023)
Трейлер
Японская дорама на основе одноимённой манги. Тэннодзи Хару — отличный собеседник. Его любят все независимо от возраста и пола. Он кажется легким человеком, но на самом деле амбициозен и сделает все, чтобы добиться успеха. Ему предлагают работу в крупнейшей в стране IT-компании Dragon Bank, но он отклоняет предложение. Вместо этого Тэннодзи Хару решает начать собственный бизнес со своим другом Тайрой Манабу. Его цель — заработать 1 триллион долларов. Тайра Манабу — отличный инженер с замечательными знаниями в области IT. По характеру он полная противоположность своего друга. Из-за замкнутости он провалил собеседование при приеме на работу в Dragon Bank.
Евгений Волошин
генеральный директор AGM
Дорамы, включая «Игру на триллион», предлагают маркетологам уникальный способ понять азиатскую культуру и ментальность. Это позволяет взглянуть на аудиторию в новом свете и получить инсайты для улучшения текущих проектов, не только предназначенных для азиатского рынка.

Главный урок, который маркетологи могут вынести из сериала, заключается в важности понимания потребностей целевой аудитории, тщательного изучения предпочтений и потребностей потенциальных покупателей.

Сериал также предлагает множество идей и стратегий для продвижения товаров и услуг, включая использование слабостей конкурентов для достижения успеха.

И последнее, но не менее важное: просмотр дорам может улучшить настроение благодаря юмору, персонажам и увлекательным сюжетам.
Шиттс Крик (Schitt's Creek, 2015−2020)
Трейлер
Канадский телевизионный ситком, созданный Дэном Леви и его отцом Юджином Леви. Джонни Роуз — миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена — актриса мыльных опер и двое детей — хипстер Дэвид и светская львица Алексис. После того как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад развлечения ради.
Сия Маслянко
арт-директор Ailove
В центре внимания богатая семья Роуз. После краха бизнеса они вынуждены покинуть свой помпезный особняк, где о них заботился десяток прислуг, в захолустный городок, и жить в мотеле. Теперь мать семейства (ака актриса и королева драмы), поверхностная дочь, брезгливый сын и отец на грани нервного срыва должны заботиться о себе сами, параллельно попадая в комичные ситуации.



По сути это история о запоздалом взрослении, личностном и профессиональном росте. О том, как даже в самых неприятных обстоятельствах, можно найти благо. Пройти пусть трансформации, увидеть себя настоящего, свои слабые и сильные стороны.

«Шиттс Крик» — невероятно смешной сериал, балансирующий между абсурдом и трогательностью, вдохновляющий на поиски нестандартных решений и анализ своего пути.
Не смотрите наверх (Don't Look Up, 2021)
Трейлер
Американский сатирический научно-фантастический фильм режиссёра Адама Маккея. Астрономы открывают новую комету и, рассчитав её траекторию, узнают, что через полгода она столкнётся с Землёй, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Двое учёных с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство всё равно не воспринимает угрозу всерьёз.
Ксения Колено
PR-менеджер «Инвитро»
Сложно подвести к ленте лучше, чем ее эпиграф: «Я хочу умереть как мой дед — спокойно и во сне, а не в панике и страхе, как пассажиры автобуса, который он вёл». © Вилл Роджерс, американский ковбой и комик.



Итак, где-то по Солнечной системе мчится огромный неизвестный ранее астероид. Его обнаруживает молодая аспирантка Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс, неожиданное амплуа, показавшее глубину таланта актрисы). Грандиозный виток в карьере, невероятная удача и желанное открытие для любого астронома. Но! В ходе расчетов быстро выясняется, что через шесть месяцев астероид столкнется с Землей.

Шокирующая новость передана куда следует. Моментально запускаются шестеренки огромной государственной машины. Дибиаски вместе с научным руководителем Рэнделлом Минди (Леонардо ДиКаприо, по-прежнему прекрасен) велено немедленно прибыть в Вашингтон на встречу с президентом. Интересная деталь, что ученых не отправляют обычным рейсом: лишние контакты с гражданскими до выяснения обстоятельств ни к чему. Но и спецборт за астрономами не присылают: не дотягивают они до суперджета. В результате — военный аэродром, гигантский военно-грузовой лайнер, в котором Дибиаски и Миндли летят одни. И это отлично демонстрирует отношение государства к no-name людям — упаковали и отправили как посылки в багажном отделении. Иронично, смешно и обидно.

Дальше, дорогие коллеги, начинается самая вкусная часть фильма. Во всей красе, мощи, абсурде, умело возведенном в качественный гротеск, нам показаны особенности создания медийного пространства. Президент (Мерил Стрип. Есть хоть одна роль, которая ей не удалась?!) предлагает «помалкивать и размышлять», у нее на горизонте выборы и новость о конце света может обвалить рейтинг. Заручившись поддержкой NASA, главные герои попадают на прямой эфир утреннего ток-шоу. Ведущие нафталиновыми шутками срезают попытку донести до зрителей суть и резюмируют: «Мы преподносим плохие новости легко. Сокращаем потребление антидепресантов». Особенно комичности фразе придает вечно жующий Ксанокс доктор Минди. В итоге новость окончательно хоронят любовные разборки репера и певицы и она получает рейтинг ниже прогноза погоды по будням.
Сколько бы значима не была информация, с ней не прорваться наперекор основной информационной повестке. Бывало, коллеги? Еще как!

В ткань фильма ловко вкраплены всплывающие диалоговые окна, посты из SM, мемы и, конечно, графики цитируемости и рейтинги. Нас аккуратно подводят к мысли, что жизнь, которая там — вне гаджетов и экранов, на самом деле формируют здесь — в офисах медиа отделов. Для специалистов в области коммуникаций, полит и информационных технологий в ленте заложено много пасхалок. И каждая по-своему прекрасна. Моя любимая — журналист, который оттачивает «статью» о внезапной эрекции конгрессмена: «Как лучше сказать в заголовке: «заметно возбуждался» или «у него стоял». Я не хочу кликбейт, я хочу сделать настоящую статью».
Развороты общественного мнения на 180 градусов, фальсификация фактов, создание медиагероев и их антиподов, социальная реклама — все это показано в ленте едкими диалогами и, неестественным как будто пластмассовым поведением второстепенных персонажей.

Параллельно мы видим два разных абсолютно сырых медиа материала. Непредсказуемая, неуправляемая и взрывная Дибиаски. Девушка быстро выпадает из прайм-тайм, опускается на медиа-дно, став мемом-антиподом. И покладистый, ведомый и удобный доктор Минди. Он, наоборот, взлетает в рейтингах и становится секс-символом и героем момента. Он приходит гостем на «Улицу Сезам», успокаивает домохозяек в социальной рекламе, дает комментарии в топовых ТВ-шоу.

Но большой ошибкой считать, что фильм — сплошная мишура. Главные герои меняются под грузом свалившихся на них обстоятельств. В начале они растеряны, беспомощны и комичны, затем теряют надежду и становятся решительными в своем отчаянии. К концу они принимают неизбежное, преисполняются мужеством и любовью. Кстати, про любовь. Конечно, в фильме есть любовные линии. Где, вы не поверите, страсть и красивые отношения с роковой блондинкой побеждает любовь и привязанность к непримечательной женщине. И, пожалуй, главную мысль ленты в конце озвучивает герой ДиКаприо «Если подумать, у нас было все…Правда ведь? Если подумать…». Тоска и грусть, запоздалого осознания: оно пришло за секунды до катастрофы. И эта важная деталь учит нас ценить жизнь сегодня такой, какая она есть. Ведь космос полон астероидов и завтра может попросту не наступить.
P. S.: не пропустите хвост ленты после титров. Он уберёт лирическое послевкусие от конца света, заставить посмеяться напоследок и оставит на память вопрос: «Это была сама Мерил Стрип или ее дублерша?!»
Абсолютная власть (Absolute Power, 2003−2005)
Трейлер
PR-агентство Чарльза Прентисса и Мартина Мак-Кейба расположено в самом центре Лондона. Это удобно, а главное, солидно. Если контора находится в таком месте, не так уж и важно, чем она занимается. Тем более, что в данном случае имеет место продажа воздуха. С неподражаемым артистизмом дуэт Стивена Фрая и Джона Берда изображает беззастенчивых «комбинаторов» умственного труда, тружеников «черного» пиара и «грязных» политтехнологий.
Гала Калимуллина
директор проектов GREATIVE
Абсолютная власть — влажные фантазии любого пиарщика. В течение двух сезонов авторы убеждают зрителя, что самые могущественные люди — это, конечно, они (то есть мы). Особенно добавляет интриги то, что главные герои остаются как будто «за кадром» происходящих событий, на самом деле умело режиссируя тот или иной инфоповод. Эдакие серые кардиналы, повелители судеб, властители репутаций и котировок акций.

Не люблю спойлеры, но вы и так узнаете из аннотации, что главную роль в сериале играет Стивен Фрай, и надо сказать, что его персонаж — не то, чтобы славный, эмпатичный дядька. Нет, мистер Прентис — подлый негодяй, циничный и меркантильный, беспринципный — и, конечно, в результате этого совершенно беспощадный пиарщик. Нужно ли говорить, что при этом он невероятно обаятелен.

Собственно, нам всем есть, чему поучиться у агентства Прентисс-Маккейб: это настоящие профессионалы, лучшие из лучших, с очень высоким прайсом и невероятно эффективными PR-кампаниями для любого клиента — будь это начинающий спортсмен, оступившийся политик или поп-звезда. Несмотря на то, что сериал выходил в 2003 — 2005 годах, своей актуальности он не потерял как для профессионалов (за очень дерзкие кампании), так и для тех, кто хочет ворваться в индустрию сегодня. Там почти все правда, так написали в интернетах.
Кто убил BlackBerry (BlackBerry, 2023)
Трейлер
Драма Мэтта Джонсона. Действие происходит в Канаде 1996 года. Основатели маленькой компании Research in Motion пытаются найти финансирование революционной разработки — пейджер, телефон и компьютер в одном устройстве — но стабильно проваливают все питчинги. Когда к ним присоединяется уволенный из большой компании, где они накануне делали презентацию, менеджер и устраивает эффективное управление, вынудив недисциплинированных программистов буквально за ночь из электронных игрушек и калькулятора смастерить рабочий прототип, тут же находится заинтересованный инвестор. Так рождается первый в мире смартфон BlackBerry, который стремительно завоёвывает рынок и делает своих создателей миллиардерами.
Сергей Никоноров
управляющий директор AMDG
Как родился первый в мире смартфон. Основатели, которые смогли объединить пейджер, телефон и компьютер.
Сергей Воронин
старший креатор DPG Russia
Байопик о создателях BlackBerry, войне «программистов» и маркетологов. Зайдет, даже если никогда не видели смартфоны BlackBerry вживую.

Для «наших» будет полезно посмотреть на:
• загоны, которые помогают и/или мешают нам работать: перфекционизм, амбиции и детские обиды;
• баланс серьезности и веселья в коллективе. Возможно, для рекламного агентства это даже важнее, чем work-life balance, о котором все говорят;
• роль экспертной продажи на высшем уровне. Оказывается (сюрприз), что кое-где ньюбизу или клиентскому директору лучше помолчать и дать слово креатору.
Утреннее шоу (The Morning Show, 2019)
Трейлер
Популярная телеведущая Алекс Леви теряет многолетнего партнера по эфиру и близкого друга Митча Кесслера. Его увольняют после обвинений в неподобающем поведении. В это же время на канале появляется новый человек — журналистка Брэдли Джексон, которая ставит правду выше корпоративных связей.
Полина Мельма
PR-менеджер «Инвитро»
Сериал «Утреннее шоу» наглядно показывает, как устроена культура отмены. Актуально, не правда ли?

Ведущая утреннего прямого эфира на рейтинговом телеканале Алекс Леви (Дженнифер Энистон) пытается спасти свою репутацию и рейтинг шоу после секс-скандала, который произошел с её соведущим Митчем Кеслером (Стив Карелл). Параллельно новой соведущей Алекс становится Бредли Джексон (Риз Уизерспун), правдолюбивая журналистка из глубинки, ставшая вдруг популярной на волне хайпа. Ну а сам Митч, которого отменили, не один сезон будет расплачиваться за легкомысленное поведение.

Сразу было понятно, что актерский состав хорош, но открытием для меня стал именно Стив Карелл в драматической роли — это было неожиданно после образа кринжового начальника из сериала «Офис».

В «Утреннем шоу» мы видим изнанку американского телевидения, антикризисные коммуникации, креативные решения продюсеров и живых сложных персонажей, за которыми не всегда приятно, но очень интересно наблюдать.
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