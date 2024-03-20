Любимые фильмы С приходом весны ощущается приток новых сил — не только чтобы пойти в тренажерный зал и подкачаться к лету. Появляется желание посмотреть на работу свежим взглядом и добиться новых вершин. Для тех, кто готов переосмыслить свой карьерный «путь героя», Sostav подготовил подборку фильмов от самых целеустремлённых рекламистов.