28.08.2025 в 18:50

Лукашенко потребовал убрать из бывших заведений McDonald's «американскую гадость»

Сейчас точки общепита носят название Mak.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в сети ресторанов быстрого питания Mak.by (бывший McDonald's) не использовались импортные продукты. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — цитирует канал слова президента.

С августа весь картофель для Mak.by привозится из белорусского Толочина.

В январе прошлого года Лукашенко сказал «досвидос» компаниям из недружественных стран, ушедшим с рынка Беларуси. В частности, глава государства упомянул McDonald's. Президент также отметил, что если компании уходят с рынка страны, то республика может «разобраться сама» с их имуществом.

