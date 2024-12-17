LOOKY наградила блогера года в рамках «Героев Рунета»

Лидерами в спецноминации от онлайн-платформы LOOKY стала Ирина Бурляева и ее блог «Ира и Путешествия», награду автору вручил креативный директор LOOKY Артем Коновалов.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY: За два года мы сильно выросли, достигли аудитории в 3,5 млн пользователей и запустили уникальные фичи. Теперь авторы LOOKY могут генерировать изображения с помощью текстового описания («Свой аватар») как на основе собственных фотографий, так и без использования исходного фото. Для LOOKY это не только новый технологический, но и творческий виток развития: можно экспериментировать с сюжетом и настроением «картинки». Еще одним мощным креативным и бизнес-инструментом стали умные AI-боты. LOOKY одна из первых соцсетей подключила виртуальных помощников к общению с подписчиками. Боты работают 24/7 на основе технологии GPT и очень точно имитируют диалог с живым человеком. Они помогают с идеями по контенту, придумывают сюжеты промптов, подскажут, какое кино или сериал посмотреть, а если нужно — просто поднимут настроение.

Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: Премия «Герои Рунета» — это исследование, трансформированное в шоу. РОЦИТ всегда славился своими исследованиями, а в исследованиях нет номинаций. Мы опираемся на экспертную мощь РОЦИТ и мнение комьюнити, которое сформировалось вокруг «Героев Рунета». Мы постарались построить яркую картину того, чем жил Рунет в 2024 году. В этот раз мы впервые провели народное голосование — нам прислали больше 2 тыс. заявок. Благодарю пользователей Рунета, которые принимали непосредственное участие в определении кандидатур. Я бы хотел, чтобы наша премия-исследование стала знаком качества и определенным стандартом.

Осенью соцсеть LOOKY объявила креативный челлендж, по итогам которого Ирина Бурляева получила специально изготовленную ачивку и представление со сцены на церемонии вручения премии «Герои Рунета».

Конкурсанты должны были опубликовать в своей ленте пост на тему «Почему я — Герой LOOKY» в любом формате — фото, карусель, рилс или видео. Кроме того, участники конкурса должны были соответствовать нескольким критериям: в их профиле должно быть более 1 тыс. подписчиков, самому профилю — не менее полугода, а также автор должен регулярно заниматься постингом.

Из шорт-листа — 10 авторов, чьи посты набрали наибольшее число лайков, — экспертный совет LOOKY выбрал одного и вручил ему приз. Специально для конкурса изготовили уникальную награду — реальный приз, созданный на основе виртуальных ачивок за достижения в LOOKY.

Героями Рунета также стали TenChat, Rutube, Ispmanager, «Рувики», «Госуслуги», певица Mia Boyka, блогер Наталья Сенчева, журналист Александр Сладков и другие.

Организатор премии «Герои Рунета» — РОЦИТ, старейшая общественная организация Рунета, которая поддерживает активных пользователей и инициативы, связанные с развитием интернет-технологий, информационной грамотностью и кибербезопасностью. В этом году в рамках премии отметили социально значимые онлайн-платформы, которые пользуются у россиян популярностью. Премия учреждена в 2023 году. В рамках конкурса ежегодно отмечают людей, персонажей и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети.