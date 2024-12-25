Инфлюенсеры высокой социальной ответственности: как блогинг становится «осознанным»

Блогерство пережило стадию инфантилизма, когда основной производимый контент был развлекательный, и теперь блогеры все больше стали осознавать свое влияние на аудиторию и ответственность, которую оно в себе несет. Такое мнение высказывают представители индустрии инфлюенс-маркетинга. Блогеры и интернет-звезды стали чаще высказываться о том, что волнует общество, создавать общественно полезный контент — от документальных и просветительских проектов до публикаций о предоставляемых государством льготах, социальных программах, запуска и поддержки благотворительных акций. Обзор этой тенденции для Sostav провела пресс-служба фестиваля «Блогеры России».

Зрелость индустрии

Так, например, один из популярных блогеров в русскоязычном интернете Влад А4, певица с большой аудиторией Клава Кока и видеоблогер Габар приняли участие в проекте «Россия — мои горизонты», в рамках которого школьникам рассказывают о карьерных возможностях в регионах России. Другой любимец молодой аудитории — Егор Крид — в 2023 году принял участие во всероссийском уроке «Разговоры о важном», где поделился основными правилами медиаграмотности и цифровой гигиены, рассказал школьникам о важности безопасности в интернете и мотивировал к осознанному использованию цифровых ресурсов. И таких примеров много.

Георгий Лапшаков, генеральный директор агентства по работе с блогерами «Почва»: Действительно наблюдается «эволюция» контента российских блогеров. Это стало заметно: от создания развлекательного контента и подрыва машин они перешли к реализации социально значимых инициатив. Если раньше многие из них избегали социальной повестки и неохотно связывали свое имя с общественно важными проектами, то сегодня ситуация меняется. Под влиянием глобальных геополитических сдвигов и растущего общественного запроса на осознанное поведение, блогеры начинают нести ответственность за влияние, которое они оказывают на аудиторию.

При этом государство также разными инструментами способствует росту «блогерской осознанности» и вкладывается в развитие ответственного блогинга. В частности, Институт развития интернета (АНО «ИРИ») оказывает поддержку производству и распространению соответствующего контента. На прошедшей 26 сентября презентации нового сезона руководитель ИРИ Алексей Гореславский подвел итоги проделанной за 1,5 года (по данным на 3 квартал 2024 года) работы и рассказал, что при поддержке ИРИ в интернете было выпущено более 600 проектов, почти половина из которых — контент в блогосфере. При этом как отмечалось в материале газеты «Ведомости», субсидирование ИРИ из федерального бюджета планируется ежегодно увеличивать: в 2025 году сумма составит 25,5 млрд руб., в 2026 г. — 25,95 млрд руб., а в 2027 г. — 26 млрд руб.

Алексей Гореславский, руководитель ИРИ: Контент в блогосфере — не такой дорогой, как большие игровые сериалы, но для нас не менее значимый. Неслучайно почти половина вышедших при поддержке ИРИ проектов за последние 1,5 года — это контент для соцсетей. ИРИ поддерживает авторов, которые объединяют пользу для аудитории с талантливой реализацией и хорошим маркетингом. Такой контент не уступает по популярности «хайпу» и набирает хорошие просмотры. Мы это видим на примере наших проектов. Онлайн-шоу про науку «Наука для всех» с Романом Каграмановым за два сезона собрало свыше 35 млн просмотров, реалити-шоу «Ольга Вузова» с Ольгой Бузовой, где она инспектирует вузы страны, во втором сезоне показало 23,6 млн просмотров или шоу «Краш на все руки», в котором парни рабочих специальностей ищут пару среди девушек-выпускниц гуманитарных вузов с Михой Биттуевым и Анной Покров в роли ведущих, уже набрало больше 20 млн. Это лишь малая часть того, что вышло при нашей поддержке, и на рынке в целом такого контента все больше. Подтверждение тому — участники и победители Национальной премии интернет-контента, учрежденной как раз с целью поощрения и открытия новых имен, которые делают стильно, но при этом не теряют глубину, качество и талант.

Параллельно с этим власти стараются создать правовое поле, в рамках которого блогеры должны будут функционировать и работать. 1 ноября в силу вступили нормы закона, накладывающие обязательства по деанонимизации владельцев страниц в социальных сетях и публичных каналов в мессенджерах, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей путем их предоставления сведений о себе в Роскомнадзор. А владельцы каналов, сведения о которых не включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Ожидается, что в течение декабря 2024 года будут также готовы все подзаконные акты, необходимые для полноценной реализации этих законодательных нововведений. Как отметил в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, все документы будут сведены в одно постановление Правительства России, которое подпишут в обозримом будущем.



Примечательно также, что на прошедшей 19 декабря совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина Влад А4 задал вопрос о том, какие ценности и смыслы следует транслировать блогерам с молодой аудиторией. На что президент ответил: «Я уверен, что советовать бесполезно. У вас и таких людей, как вы, особенно сегодня, когда у вас появился ребенок, наверняка возрастает чувство ответственности перед ним, перед его будущим и перед страной, где ваш ребенок будет расти. Это чувство ответственности вас и сориентирует».

Поддержка холдингов

Крупные российские холдинги со своей стороны также стараются, оказывают поддержку индустрии, разрабатывая удобные инструменты для монетизации, а также создают программы, обучающие производству контента.

Например, в сентябре «VK Видео» запустил новую программу монетизации по модели Revenue Share, которая позволяет авторам оригинального контента получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Кроме того, команда «ВКонтакте» в 2025 году планирует запустить программу поддержки авторов оригинального контента в форматах клипов, видео и текстах. По словам директора по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрея Гостева, инициатива направлена на популяризацию авторов, которые создают контент, и развитие их творческого потенциала.

«Яндекс» в свою очередь представил рекламную сеть для блогеров, к которой смогут присоединиться авторы каналов с аудиторией от 5 тыс. подписчиков. Предполагается, что решение поможет инфлюенсерам монетизировать контент на таких площадках, как VK, Rutube, YouTube, Telegram.

Девиртуализация

Блогеры в последние годы также становятся хедлайнерами крупных мероприятий, собирающих многотысячные толпы. Например, в День России 12 июня проводится масштабный бесплатный всероссийский фестиваль «Блогеры России». Обычно он проходит в Москве и Санкт-Петербурге, а также в еще трех российских городах — каждый год в разных. Так, в 2024 году он прошел в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а до этого фестиваль проводился в Уфе, Волгограде, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке, Сочи. Фестиваль одновременно в нескольких городах собирает на одной площадке блогеров-миллионников и их основную аудиторию — молодежь. В рамках программы они выступают на сцене, собирая аудиторию, которую раньше удавалось собирать только артистам первой величины. Блогеры сегодня и есть новые «звезды». Они стали реальными лидерами общественного мнения, придя на смену классическим представителям шоу-бизнеса, но их качественное отличие состоит в том, что коммуникация с аудиторией у них с самого начала была прямой, без посредников.

Именно это достижение блогеров отмечалось, в частности, на проводимой впервые 27 ноября на Мосфильме церемонии награждения профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Организаторами выступила Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА). Блогеры, которые производят социально значимый контент, были награждены в таких номинациях, как «Добро года», «Просветитель года», «Блогер с риском для жизни», «Семейный блогер» и, конечно, «Блогер года». Победителями и лауреатами в них стали такие звезды русскоязычного сегмента интернета, как Сергей Минаев, Артемий Лебедев, Ида Галич, Василий Трунов, Надежда Стрелец, Юлия Меньшова, Николай Дубинин с проектом «Послезавтра», проект «Справиться проще» Карины Истоминой и Натальи Каданцевой, Егор Яковлев с его «Цифровой историей», проект Александра Сысоева и Дмитрия Ткаченко «Белгород ест», Ника Вайпер, Марьяна Наумова, Семен Пегов и Александр Малькевич. Бывшие в числе приглашенных блогеры отмечали, как ценно для них, что такое мероприятие проводится именно сейчас, что их сообществу важно, что их работа и ежедневный труд, помимо очевидной поддержки аудитории, отмечается другими профессионалами и государством.