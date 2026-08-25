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25.08.2026 в 12:30

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Проект стал одним из крупнейших культурных событий России в сфере академического искусства

«Лира» участвует в развитии проекта с 2025 года. В прошлом году под операторством агентства состоялся первый Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». 12 июня в течение 12 часов проходили концерты одновременно в 12 регионах страны, положив начало новой традиции празднования Дня России.

Проект получил признание на федеральном уровне. Его высоко отметил и Президентский фонд культурных инициатив: в конце 2025 года агентство «Лира» выиграло федеральный грант фонда на проведение VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» 2026. О ходе и результатах работы Sostav рассказали в агентстве.

Задача агентства

Фестиваль проводится с 2021 года. Его главная миссия остается неизменной: популяризация академического искусства и сохранение культурного наследия. Средства от продажи билетов направляются на восстановление исторических объектов Калининградской области.

Перед агентством в 2026 году стояла задача обеспечить комплексное управление проектом федерального масштаба, который одновременно реализовывался в десятках локаций, объединял региональные команды, федеральных партнеров, учреждения культуры и органы власти. Необходимо было сохранить единый визуальный и организационный стандарт во всех регионах, выстроить эффективную систему управления проектом и обеспечить его успешную реализацию от получения гранта до итоговой отчетности.

Что сделала команда «Лиры»

Агентство сопровождало проект на всех этапах:

  • полный цикл управления грантом ПФКИ: от подготовки конкурсной заявки до финального отчетного периода и юридического закрытия договора;
  • формирование структуры управления проектом и координация всей команды на всех этапах;
  • обновление, ранее разработанного, фирменного стиля фестиваля и марафона;
  • координация подготовки регионов-участников марафона к концертам (концертная программа, технический сетап, арт-надзор применения айдентики фирменного стиля проекта всех регионов-участников);
  • интеграция федеральных и региональных партнеров;
  • PR-сопровождение проекта;
  • подготовка итоговой отчетности.

Отдельным направлением стала работа над переосмыслением фирменного стиля и создание современной визуальной системы. Нашей задачей было сохранить узнаваемость бренда, одновременно сделав айдентику более гибкой, выразительной и масштабируемой для работы в различных коммуникационных средах — от цифровых носителей до офлайн-пространств.

Ольга Иванова, арт-директор агентства «Лира»:

В основе обновленной визуальной системы лежат четыре ключевых элемента: нотный стан как графическая основа композиции, музыкальные инструменты как символ культурного наследия, люди как главный носитель эмоций и динамичный цветовой акцент, который адаптируется под контекст каждой коммуникации. Такой подход позволил сформировать цельный, но вариативный визуальный язык, способный развиваться вместе с проектом и эффективно работать на любых форматах и площадках. Работать над этим этапом проекта было особенно интересно: нам удалось объединить уважение к уже сложившемуся образу бренда с поиском новых визуальных решений, сохранив его характер и придав ему новое визуальное звучание.

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Новый масштаб

Команда «Лиры» занималась координацией регионов-участников и их подготовкой к запуску марафона. Коллеги помогали организовать концертную программу, следили за техническим сетапом, смотрели, чтобы все материалы были выполнены в точности по брендбуку.

12 июня одновременно стартовал Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» в 15 регионах страны. Он выступил музыкальным мостом, соединяющим всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. Особенностью проекта стала единая режиссерская концепция. Узнаваемым атрибутом мероприятия второй год становится сцена — в ее оформлении не использовался задник, благодаря чему через нее, как в рамке, виднелись пейзажи, символизирующие воинский подвиг народа, культурное наследие, природу нашей страны и масштабные промышленные объекты.

В Череповце классическая музыка прозвучала там, где ее, казалось бы, невозможно представить, — на производственной площадке компании «Северсталь», где индустриальный пейзаж стал декорацией для произведений Георгия Свиридова.

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Национальный центр «Россия» в Москве стал ключевым местом проведения марафона. Здесь состоялся мультижанровый гала-концерт «Опережая время» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Музыка также звучала на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, у стен Ростовского кремля, на Красной площади Чебоксар, на знаменитых карельских петроглифах, рядом с усадьбой «Болдино», а также в других уникальных локациях нашей страны, которые выступили естественными декорациями для шедевров классики.

В Калининграде марафон прошел на острове Канта и собрал 2 948 человек Концерт в Йошкар-Оле прошел на площади имени Никонова у стен Благовещенской башни и собрал 3000 гостей В Астрахани звучали произведения, основанные на природе русской народной песенности Хабаровск первым в России принял марафон на Комсомольской площади краевой столицы, собрав 5 000 зрителей Город-герой Новороссийск принял участие в марафоне, объединив 3 000 человек на стадионе «Центральный» В Ростове Великом шедевры классики прозвучали для 2000 гостей в одном из самых атмосферных мест региона — у стен Ростовского Кремля В Карелии хор выступил на Бесовом мысу Онежского озера на Онежских петроглифах — уникальном объекте культурного наследия Нижегородская область приняла марафон в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Болдино» В Курске программа марафона прошла в концертном зале «Свиридовский» В Рязани марафон состоялся в Рязанском кремле В Санкт-Петербурге марафон состоялся на Дворцовой площади В Чебоксарах прозвучали произведения русских композиторов на Красной площади

Программа каждого концерта состояла из двух частей: общей для всех регионов, символизирующей единство страны, и уникальной, отражающей культурную самобытность территории. Значительная часть программ была реализована силами региональных филармоний, музыкальных театров, симфонических оркестров и хоровых коллективов.

Программа фестиваля

Одновременно с марафоном в Калининградской области на острове Канта в Калининграде открылся Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Фестиваль прошел с 12 по 16 июня в рамках празднования 80-летия образования Калининградской области. В программу вошли восемь концертов на семи площадках региона, более 30 образовательных мероприятий совместно с филиалом Третьяковской галереи, кинопоказы и специальные мультимедийные постановки в исторических объектах культурного наследия.

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Выставка «Год единства народов России»

Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» объединил не только музыку, но и изобразительное искусство. Ко Дню России Всероссийский марафон классической музыки «Кантата.Россия» при участии Государственной Третьяковской галереи представил выставку «Год единства народов России». В нее вошли 12 знаковых произведений из собрания музея, которые говорят о важном: «Единство — это про общее, а не про разное».

Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата» Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

Результаты

За два года проект вырос из культурной инициативы в одно из крупнейших федеральных событий в сфере академического искусства. В 2026 году:

  • 15 регионов России приняли участие в марафоне;
  • более 5 000 000 человек — общая аудитория;
  • свыше 130 000 000 контактов — общий медиаохват марафона;
  • 31 700 000 — потенциальный охват в СМИ;
  • более 1700 музыкантов выступили на концертных площадках страны;
  • свыше 25 000 зрителей посетили мероприятия марафона;
  • опубликовано более 11 300 сообщений в социальных сетях и около 1400 материалов в СМИ;
  • 8 018 гостей офлайн собрал фестиваль в Калининградской области за 5 дней: из них 4 316 человек посетили образовательную программу и еще 3 702 человека концертную программу фестиваля;
  • 8 концертов прошло на 7 площадках Калининградской области;
  • 30+ образовательных мероприятий совместно с филиалом Третьяковской галереи;
  • более 5 000 000 рублей собрано на сохранение объектов культурного наследия.

Анна Александрова, аккаунт-директор агентства «Лира»:

Для агентства «Лира» этот проект стал примером комплексного операторства федерального культурного события. Мы не только обеспечили организацию фестиваля и марафона, но и выстроили систему управления, которая позволила синхронно реализовать десятки мероприятий в разных регионах страны, сохранить единые стандарты качества и визуальной коммуникации, объединить большое количество участников вокруг общей идеи и создать событие, которое стало одним из главных проектов Года единства народов России и Дня России.

Анна Березеско, исполнительный директор АНО «Кантата»:

Реализация Международного фестиваля классической музыки «Кантата» и Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» требует высокой точности, слаженной координации и понимания специфики культурных проектов федерального уровня. Агентство «Лира» стало для нас надежным партнером, который взял на себя полный цикл управления проектом: от сопровождения гранта Президентского фонда культурных инициатив и организации взаимодействия с регионами до PR-сопровождения и обновления фирменного стиля.

Особенно ценно, что команде удалось выстроить единые стандарты качества и визуальной коммуникации сразу в 15 регионах страны, сохранив общую концепцию марафона и при этом подчеркнув уникальность каждой площадки. Благодаря профессионализму, высокой вовлеченности и ответственности команды проект прошел на высоком уровне, объединил миллионы зрителей, тысячи музыкантов, став одним из ключевых культурных событий Дня России и Года единства народов России.

Мы благодарим агентство «Лира» за надежное партнерство, внимательное отношение к деталям и искреннюю заинтересованность в развитии проекта. Уверены, что наше сотрудничество и дальше будет способствовать развитию «Кантаты» и популяризации академического искусства в России.

Лира Кантата
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