Агентство «Лира» рассказало, как прошел VI Международный фестиваль музыки «Кантата»

«Лира» участвует в развитии проекта с 2025 года. В прошлом году под операторством агентства состоялся первый Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». 12 июня в течение 12 часов проходили концерты одновременно в 12 регионах страны, положив начало новой традиции празднования Дня России.

Проект получил признание на федеральном уровне. Его высоко отметил и Президентский фонд культурных инициатив: в конце 2025 года агентство «Лира» выиграло федеральный грант фонда на проведение VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» 2026. О ходе и результатах работы Sostav рассказали в агентстве.

Задача агентства

Фестиваль проводится с 2021 года. Его главная миссия остается неизменной: популяризация академического искусства и сохранение культурного наследия. Средства от продажи билетов направляются на восстановление исторических объектов Калининградской области.

Перед агентством в 2026 году стояла задача обеспечить комплексное управление проектом федерального масштаба, который одновременно реализовывался в десятках локаций, объединял региональные команды, федеральных партнеров, учреждения культуры и органы власти. Необходимо было сохранить единый визуальный и организационный стандарт во всех регионах, выстроить эффективную систему управления проектом и обеспечить его успешную реализацию от получения гранта до итоговой отчетности.

Что сделала команда «Лиры»

Агентство сопровождало проект на всех этапах:

полный цикл управления грантом ПФКИ: от подготовки конкурсной заявки до финального отчетного периода и юридического закрытия договора;

формирование структуры управления проектом и координация всей команды на всех этапах;

обновление, ранее разработанного, фирменного стиля фестиваля и марафона;

координация подготовки регионов-участников марафона к концертам (концертная программа, технический сетап, арт-надзор применения айдентики фирменного стиля проекта всех регионов-участников);

интеграция федеральных и региональных партнеров;

PR-сопровождение проекта;

подготовка итоговой отчетности.

Отдельным направлением стала работа над переосмыслением фирменного стиля и создание современной визуальной системы. Нашей задачей было сохранить узнаваемость бренда, одновременно сделав айдентику более гибкой, выразительной и масштабируемой для работы в различных коммуникационных средах — от цифровых носителей до офлайн-пространств.

Ольга Иванова, арт-директор агентства «Лира»: В основе обновленной визуальной системы лежат четыре ключевых элемента: нотный стан как графическая основа композиции, музыкальные инструменты как символ культурного наследия, люди как главный носитель эмоций и динамичный цветовой акцент, который адаптируется под контекст каждой коммуникации. Такой подход позволил сформировать цельный, но вариативный визуальный язык, способный развиваться вместе с проектом и эффективно работать на любых форматах и площадках. Работать над этим этапом проекта было особенно интересно: нам удалось объединить уважение к уже сложившемуся образу бренда с поиском новых визуальных решений, сохранив его характер и придав ему новое визуальное звучание.

Новый масштаб

Команда «Лиры» занималась координацией регионов-участников и их подготовкой к запуску марафона. Коллеги помогали организовать концертную программу, следили за техническим сетапом, смотрели, чтобы все материалы были выполнены в точности по брендбуку.

12 июня одновременно стартовал Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» в 15 регионах страны. Он выступил музыкальным мостом, соединяющим всю страну: от Калининграда до Дальнего Востока. Особенностью проекта стала единая режиссерская концепция. Узнаваемым атрибутом мероприятия второй год становится сцена — в ее оформлении не использовался задник, благодаря чему через нее, как в рамке, виднелись пейзажи, символизирующие воинский подвиг народа, культурное наследие, природу нашей страны и масштабные промышленные объекты.

В Череповце классическая музыка прозвучала там, где ее, казалось бы, невозможно представить, — на производственной площадке компании «Северсталь», где индустриальный пейзаж стал декорацией для произведений Георгия Свиридова.

Национальный центр «Россия» в Москве стал ключевым местом проведения марафона. Здесь состоялся мультижанровый гала-концерт «Опережая время» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Музыка также звучала на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, у стен Ростовского кремля, на Красной площади Чебоксар, на знаменитых карельских петроглифах, рядом с усадьбой «Болдино», а также в других уникальных локациях нашей страны, которые выступили естественными декорациями для шедевров классики.

Программа каждого концерта состояла из двух частей: общей для всех регионов, символизирующей единство страны, и уникальной, отражающей культурную самобытность территории. Значительная часть программ была реализована силами региональных филармоний, музыкальных театров, симфонических оркестров и хоровых коллективов.

Программа фестиваля

Одновременно с марафоном в Калининградской области на острове Канта в Калининграде открылся Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Фестиваль прошел с 12 по 16 июня в рамках празднования 80-летия образования Калининградской области. В программу вошли восемь концертов на семи площадках региона, более 30 образовательных мероприятий совместно с филиалом Третьяковской галереи, кинопоказы и специальные мультимедийные постановки в исторических объектах культурного наследия.

Выставка «Год единства народов России»

Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» объединил не только музыку, но и изобразительное искусство. Ко Дню России Всероссийский марафон классической музыки «Кантата.Россия» при участии Государственной Третьяковской галереи представил выставку «Год единства народов России». В нее вошли 12 знаковых произведений из собрания музея, которые говорят о важном: «Единство — это про общее, а не про разное».

Результаты

За два года проект вырос из культурной инициативы в одно из крупнейших федеральных событий в сфере академического искусства. В 2026 году:

15 регионов России приняли участие в марафоне;

более 5 000 000 человек — общая аудитория;

свыше 130 000 000 контактов — общий медиаохват марафона;

31 700 000 — потенциальный охват в СМИ;

более 1700 музыкантов выступили на концертных площадках страны;

свыше 25 000 зрителей посетили мероприятия марафона;

опубликовано более 11 300 сообщений в социальных сетях и около 1400 материалов в СМИ;

8 018 гостей офлайн собрал фестиваль в Калининградской области за 5 дней: из них 4 316 человек посетили образовательную программу и еще 3 702 человека концертную программу фестиваля;

8 концертов прошло на 7 площадках Калининградской области;

30+ образовательных мероприятий совместно с филиалом Третьяковской галереи;

более 5 000 000 рублей собрано на сохранение объектов культурного наследия.

Анна Александрова, аккаунт-директор агентства «Лира»: Для агентства «Лира» этот проект стал примером комплексного операторства федерального культурного события. Мы не только обеспечили организацию фестиваля и марафона, но и выстроили систему управления, которая позволила синхронно реализовать десятки мероприятий в разных регионах страны, сохранить единые стандарты качества и визуальной коммуникации, объединить большое количество участников вокруг общей идеи и создать событие, которое стало одним из главных проектов Года единства народов России и Дня России.