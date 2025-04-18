Lime займет складские площади «Сберлогистики»

Fashion-ретейлер Lime займет 22 тыс. м2 в подмосковном логопарке «Трилоджи парк Томилино», которые в разное время занимали «Сберлогистика» и ушедшая из РФ шведская сеть H&M. Договор аренды заключен на пять лет, сообщает «Коммерсант».

Директор департамента складской недвижимости Ricci Дмитрий Герастовский оценивает ежегодные траты Lime на «Трилоджи парк Томилино» в 418 млн руб. Партнер NF Group Константин Фомиченко не исключает, что для Lime это может быть как шаг в сторону расширения операционной деятельности, так и возможная оптимизация текущей складской сети.

Последнее время сеть начала открывать магазины на площадях, которые ранее занимали зарубежные ретейлеры. В начале 2025 года сеть договарилась об аренде площадей в ГУМе на месте бывшего магазина Louis Vuitton. В 2023 году ей достались площади бывшего флагманского магазина Nike на Кузнецком Мосту в центре Москвы. «Сберлогистика», напротив, начала отказываться от аренды части своих объектов.

По данным Nikoliers, спрос на складские площади продолжает расти. В январе—марте 2025 года объем заключенных сделок аренды и продажи на складском рынке достиг 771 тыс. кв. м, что на 11% больше год к году.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Маркет» арендовал 19 тыс. м2 в одном из корпусов логистического парка «Южные врата», который расположен в подмосковном городе Домодедово. Компания арендовала площади, чтобы расширить логистическую сетью и увеличить скорость доставки заказов.