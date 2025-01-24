Lime может открыть магазин в ГУМе

Одежная сеть Lime, позиционирующая себя как российский аналог Zara, продолжает открывать магазины в центре Москвы на площадях, ранее занимаемых крупными мировыми брендами. Ретейлер планирует арендовать 1,2 тыс. м2 в ГУМе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее Lime достались помещения бывшего флагманского магазина Nike на Кузнецком Мосту. Теперь компания нацелилась на ГУМ, на площади, где ранее располагался магазин Louis Vuitton.

Участники рынка предполагают, что аренда 1,2 тыс. м2 в ГУМе обойдется в 120 млн руб. в год. А оборот магазина в этой локации может превысить 1,2 млрд руб.

По словам директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгении Хакбердиевой, решение Lime арендовать площади в ГУМе обусловлено желанием нарастить объемы выручки, привлекая в свои магазины новую аудиторию, в том числе интуристов. ГУМ исторически является объектом с высоким трафиком.

Эксперты полагают, что открытие магазина в ГУМе может позволить Lime поднять цены на продукцию и увеличить стоимость бренда. Ранее сеть уже предпринимала попытку поднять стоимость товаров, но, столкнувшись с недовольством покупателей, вынуждена была вернуться к прошлым расценкам.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, ранее временно закрывшие свои бутики в России, окончательно ушли из московского ГУМа.