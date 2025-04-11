«Яндекс Маркет» арендовал складские площади в логопарке «Южные врата»

Российский маркетплейс «Яндекс Маркет» арендовал 19 тыс. кв. м в одном из корпусов логистического парка «Южные врата», который расположен в подмосковном городе Домодедово. Компания арендовала площади, чтобы расширить логистическую сетью и увеличить скорость доставки заказов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Маркетплейс взял в аренду площади у сети по продаже спортивных товаров Desport, которая была создана на базе российских магазинов французской сети Decathlon.

Сделку провели в два этапа. В конце прошлого года «Яндекс Маркет» арендовал 13 тыс. кв. м площадей в логопарке, а недавно снял еще 6 тыс. кв. м.

По словам экспертов, аренда складов в «Южных вратах» могла обойтись маркетплейсу в 209−228 млн руб. Ежегодная аренда помещений может стоить 228−247 млн руб.

Логопарк «Южные врата» расположен недалеко от аэропорта «Домодедово». Площадь объекта составляет 600 тыс. кв. м. Комплекс был построен девелопером Radius Group, находится под управлением Instone Development. Сети Desport на территории парка принадлежит здание площадью 33 тыс. кв. м.

Порядка 73% складских площадей «Яндекс Маркета» в Московском регионе находятся на юге-востоке столицы. В Софьино компания арендует три склада общей площадью 171 тыс. кв. м, в Томилино — склад на 25 тыс. кв. м.

В прошлом году «Яндекс Маркет» начал использовать на складах «Роборуку» со встроенной нейросетью.