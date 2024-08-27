Актриса Екатерина Гусева стала амбассадором Librederm

Бренд Librederm начал сотрудничество с актрисой театра и кино Екатериной Гусевой. Она будет представлять средства линейки Collagen Librederm.

Как отметили в компании, посланница красоты Екатерина Гусева отражает философию Librederm Collagen — образ женственности, молодости и естественной красоты.

«Режиссеры ценят Екатерину Гусеву за талант и высокий профессионализм, а мы восхищаемся ее естественной красотой», — подчеркнула директор по коммуникациям бренда Наталия Бакланова.

Екатерина Гусева, актриса театра и кино, амбассадор Librederm: В кино и в театре я примеряю на себя разные образы. Чудо перевоплощения — это то, что я люблю. В жизни предпочитаю оставаться собой, а сохранять молодость и красоту мне помогает косметика Librederm Collagen.

Екатерина Гусева — заслуженная артистка России, лауреат театральных и кинопремий, играет в ведущих драматических и музыкальных театрах Москвы. На счету артистки более 70 главных ролей в кино. При этом Екатерина гармонично совмещает активную профессиональную деятельность и личную жизнь. По словам актрисы, она «проверила эффективность Librederm на себе», поэтому стала амбассадором бренда.