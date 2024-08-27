Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кругом Digital
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Digital-агентство Реаспект

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.08.2024 в 18:00

Актриса Екатерина Гусева стала амбассадором Librederm

Она будет представлять средства линейки Collagen

Бренд Librederm начал сотрудничество с актрисой театра и кино Екатериной Гусевой. Она будет представлять средства линейки Collagen Librederm.

Как отметили в компании, посланница красоты Екатерина Гусева отражает философию Librederm Collagen — образ женственности, молодости и естественной красоты.

«Режиссеры ценят Екатерину Гусеву за талант и высокий профессионализм, а мы восхищаемся ее естественной красотой», — подчеркнула директор по коммуникациям бренда Наталия Бакланова.

Екатерина Гусева, актриса театра и кино, амбассадор Librederm:

В кино и в театре я примеряю на себя разные образы. Чудо перевоплощения — это то, что я люблю. В жизни предпочитаю оставаться собой, а сохранять молодость и красоту мне помогает косметика Librederm Collagen.

Екатерина Гусева — заслуженная артистка России, лауреат театральных и кинопремий, играет в ведущих драматических и музыкальных театрах Москвы. На счету артистки более 70 главных ролей в кино. При этом Екатерина гармонично совмещает активную профессиональную деятельность и личную жизнь. По словам актрисы, она «проверила эффективность Librederm на себе», поэтому стала амбассадором бренда.

Косметика Librederm Екатерина Гусева
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Event/PR
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.