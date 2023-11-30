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30.11.2023 в 17:03

Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в России

Слушание проходило в закрытом режиме

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Верховный суд России признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его деятельность в стране, передаёт ТАСС.

«Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским», — зачитал решение судья. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Как отмечает информагентство, заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов. При этом представители ответчика в суд не явились.

Суд около четырёх часов изучал доказательства, которые представил Минюст. После этого была оглашена резолютивная часть решения, из которой мотивы суда остаются неизвестными.

17 ноября Минюст обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ в РФ. В иске ведомства отмечалось, что в деятельности движения «были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Верховный суд Россия
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