Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в России

Верховный суд России признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его деятельность в стране, передаёт ТАСС.

«Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским», — зачитал решение судья. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Как отмечает информагентство, заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов. При этом представители ответчика в суд не явились.

Суд около четырёх часов изучал доказательства, которые представил Минюст. После этого была оглашена резолютивная часть решения, из которой мотивы суда остаются неизвестными.

17 ноября Минюст обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ в РФ. В иске ведомства отмечалось, что в деятельности движения «были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».