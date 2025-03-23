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23.03.2025 в 18:51

Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess

Мужчины примерили образы из новой коллекции бренда и порассуждали о любви

В рамках развития направления Guess Man бренд запустил весенний проект и расспросил о любви и о том, как чувства влияют на жизнь и трансформируется сквозь года, известных мужчин — представителей разных поколений.

Старшее поколение в проекте представил актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Леонид Каневский. Спустя полвека совместной жизни со своей женой Анной Ефимовной актер уверенно заявляет, что «Влюбленность — это разовая история, а настоящая любовь — это навсегда».

Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess

Вместе с Леонидом Каневским в проекте также приняли участие Милош Бикович и Гриша Верник. Артисты примерили образы из новой коллекции Guess Man и вместе с брендом порассуждали о любви.

Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess
Guess Леонид Каневский
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