Леонид Каневский, Милош Бикович и Гриша Верник стали участниками проекта Guess

В рамках развития направления Guess Man бренд запустил весенний проект и расспросил о любви и о том, как чувства влияют на жизнь и трансформируется сквозь года, известных мужчин — представителей разных поколений.

Старшее поколение в проекте представил актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Леонид Каневский. Спустя полвека совместной жизни со своей женой Анной Ефимовной актер уверенно заявляет, что «Влюбленность — это разовая история, а настоящая любовь — это навсегда».

Вместе с Леонидом Каневским в проекте также приняли участие Милош Бикович и Гриша Верник. Артисты примерили образы из новой коллекции Guess Man и вместе с брендом порассуждали о любви.