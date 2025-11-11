Торговая сеть «Лента» запустила «Фабрику еды», которая будет отвечать за разработку ассортимента готовой еды и полуфабрикатов, производство продукции на собственных мощностях и у поставщиков и ее поставку в магазины. Руководителем новой бизнес-единицы стала Ольга Фельдт. Об этом сообщил Telegram-канал «Ленты».

Новая бизнес-структура будет модернизировать производственные площадки, искать и развивать поставщиков готовой еды. В фокусе находятся четыре направления: развитие партнерских отношений, создание продукта и инновации, качество, повышение операционной эффективности.

Первое направление включает в себя развитие собственного производства и работу с поставщиками для выстраивания ассортимента и унификации рецептуры готовой еды. Второе направление — создание продукта, в которое входят исследования и разработка, поиск инноваций, работа с продуктом и матрицей, анализ трендов рынка готовой еды и адаптация ассортимента под потребности россиян. Третье направление — работа с качеством сырья и готовой продукции, контроль производственных процессов и выстраивание технологических цепочек. Четвертое направление — работа с планированием производственных и операционных процессов.

Возглавила «Фабрику еды» Ольга Фельдт, которая больше 30 лет занимала руководящие посты в области закупок и цепочек поставок в крупных FMCG- и ретейл-компаниях.

В октябре стало известно, что «Лента» открыла дочернюю компанию «Домлента».