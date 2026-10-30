«Лента» нарастила рекламные расходы на 34% за девять месяцев

Расходы торговой сети «Лента» на рекламу за девять месяцев 2026 года увеличились на 34,1% год к году, до 8,54 млрд руб. В третьем квартале затраты ретейлера выросли на 24,5%, до 3 млрд руб. Доля рекламных расходов в выручке за девять месяцев осталась на уровне 0,8%, а за квартал снизилась с 0,9% до 0,8%. В компании объяснили это оптимизацией рекламных каналов. Такие данные приводятся в отчете компании.

В третьем квартале «Лента» продолжила ребрендинг приобретенных сетей. К концу сентября 31 гипермаркет «О'КЕЙ» перевели под бренд «Гипер Лента». Большинство остальных магазинов планируется интегрировать до конца ноября 2026 года. Компания отметила положительную динамику первых результатов работы обновленных гипермаркетов. Кроме того, в Москве открылся гипермаркет формата XS под новым брендом.

Сеть строительных магазинов «ОБИ Россия» также вошла в группу под брендом «Дом Лента». На конец сентября в составе ретейлера насчитывалось 26 магазинов этого формата. Еще 116 магазинов приходилось на приобретенную сеть «Реми». Её розничные продажи в III квартале составили 13,6 млрд руб., за девять месяцев — 41,3 млрд руб. При этом стоимость приобретения «Реми» и затраты на ребрендинг в отчёте не раскрываются.

Отдельные маркетинговые инициативы компания развивала в других форматах. В супермаркетах «Супер Лента» она расширяла использование программы лояльности, проводила фестивали, усиливала поддержку отдельных магазинов и развивала собственное производство, в том числе мясные и рыбные лавки. Сопоставимые продажи формата в третьем квартале выросли на 17,3% год к году, трафик — на 10,7%. На конец сентября сеть насчитывала 408 магазинов.

Онлайн-выручка «Группы Лента» за девять месяцев увеличилась на 11,6%, до 59 млрд руб., в третьем квартале — на 6,7%, до 18 млрд руб. Продажи через собственные онлайн-сервисы за квартал выросли на 21%, до 13,8 млрд руб., и составили 77% общей онлайн-выручки. Выручка через онлайн-партнеров снизилась на 23,1%, до 4,2 млрд руб.

Выручка «Группы Лента» за девять месяцев выросла на 29% год к году, до 1,01 трлн руб., в третьем квартале — на 34,3%, до 359,3 млрд руб. Розничные продажи за январь — сентябрь составили 999,8 млрд руб. (+29,2%), за квартал — 356,1 млрд руб. (+34,5%). Сопоставимые продажи группы в третьем квартале увеличились на 8,1%, трафик — на 4,2%, средний чек — на 3,8%.

На конец сентября под управлением группы находилось 7719 магазинов против 6292 годом ранее. Общая торговая площадь выросла на 38,1%, до 4 млн кв. м.

Напомним, расходы «Ленты» на рекламу в первом полугодии 2026 года увеличились на 40% год к году, до 5,53 млрд руб., во втором квартале этого года — на 131,6%, до 3,12 млрд руб.