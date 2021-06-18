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18+
18.06.2021 в 06:10

«Лента» купит розничную сеть «Семья» за 2 млрд рублей

Сделка увеличит долю ритейлера на рынке Пермского края до 7%

Федеральный ритейлер «Лента» покупает пермскую сеть магазинов «Семья». Сумма сделки составит 2,35 млрд рублей, она может быть закрыта уже к концу августа, сообщили Sostav в компании.

«Семья», подконтрольная группе компаний «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, является четвертым по величине ритейлером региона. Она владеет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46,6 тысяч кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома.

Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту».

«Лента» входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова и является четвертым крупнейшим ритейлером России. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что покупка «Семьи» глобально не повлияет на ее место в рейтинге, однако она позволит существенно улучшить позиции «Ленты» в Пермском крае, увеличив долю до 7%.

По словам эксперта, приобретение других игроков продуктового ритейла — один из немногих эффективных способов развития крупных компаний. Региональные сети охотно продают бизнес потому, что их рентабельность снижается. В случае поглощения конкурента ритейлер получает сразу готовый портфель торговых точек. Следуя этой стратегии, «Лента» купила немецкого ритейлера Billa. Сделка составила €215 млн и может вывести «Ленту» в тройку крупнейших игроков рынка.

Лента семья
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