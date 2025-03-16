Lego возрождает собственную студию по разработке видеоигр

Компания Lego собирается самостоятельно создавать видеоигры, для этого компания намерена запустить собственную студию, пишет The Financial Times.

С 2022 года производитель игрушек и конструкторов втрое увеличил штат инженеров-программистов и теперь собирается отказаться от услуг сторонних разработчиков. Lego планирует сделать акцент на выпуске онлайн-игр, ведь современные дети все больше времени проводят в интернете и все чаще отказываются от реальных игр в пользу виртуальных.

Среди игр, выпущенных под брендом Lego, наиболее выделяются проекты студий Travellers' Tales, Visual Concepts, Light Brick Studio и Gameloft. Также в 2022 году Lego заключила партнерство с Epic Games, благодаря чему в Fortnite появился тематический Lego-режим. Бренд также активно сочетает видеоигры с классическими наборами Lego: хитами уже стали линейки, связанные с Super Mario и Sonic the Hedgehog.

Ранее у Lego уже была своя видеоигровая команда. В 1996 году корпорация открыла Lego Media, которую позже переименовала в LEGO Interactive, но в 2004 году подразделение расформировали.