Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.03.2025 в 19:02

Lego возрождает собственную студию по разработке видеоигр

Производитель конструкторов уходит в онлайн

1

Компания Lego собирается самостоятельно создавать видеоигры, для этого компания намерена запустить собственную студию, пишет The Financial Times.

С 2022 года производитель игрушек и конструкторов втрое увеличил штат инженеров-программистов и теперь собирается отказаться от услуг сторонних разработчиков. Lego планирует сделать акцент на выпуске онлайн-игр, ведь современные дети все больше времени проводят в интернете и все чаще отказываются от реальных игр в пользу виртуальных.

Среди игр, выпущенных под брендом Lego, наиболее выделяются проекты студий Travellers' Tales, Visual Concepts, Light Brick Studio и Gameloft. Также в 2022 году Lego заключила партнерство с Epic Games, благодаря чему в Fortnite появился тематический Lego-режим. Бренд также активно сочетает видеоигры с классическими наборами Lego: хитами уже стали линейки, связанные с Super Mario и Sonic the Hedgehog.

Ранее у Lego уже была своя видеоигровая команда. В 1996 году корпорация открыла Lego Media, которую позже переименовала в LEGO Interactive, но в 2004 году подразделение расформировали.

Lego
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.