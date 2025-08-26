Launcher представил CTV+ для комплексного размещения рекламы в Connected TV

Сейлз-хаус Launcher объявил о запуске продукта CTV+, который объединяет два ключевых направления размещения рекламы в Connected TV: нативные форматы в интерфейсах операционных систем Smart TV и in-stream-видеорекламу. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что первое направление CTV+ включает размещение на устройствах производителей Hisense, Haier, Xiaomi и других. In-stream-видеореклама (второе направление) показывается при переключении каналов или запуске контента в CTV-приложениях. Она распространяется также в сервисах, работающих по модели FAST, где доступ к контенту обеспечивается за счет рекламы.

В Launcher заверяют, что формат in-stream обеспечивает около 100 млн показов в месяц и охватывает свыше 10 млн устройств в России. По оценке компании, более 90% роликов досматриваются до конца.

Рекламные размещения дополнительно сопровождаются цифровыми метриками: замеры по квартилям, досмотры, частота и переходы. На ряде устройств видеоролики могут быть кликабельными, что позволяет пользователям напрямую переходить на сайт рекламодателя.

Механика размещения предполагает гибкие настройки по региону, времени суток и частоте показа. Трансляция рекламы осуществляется через приложения Lime HD TV, «Цифровое ТВ», Light HD TV, TV+, «Эфир ТВ», Peers.TV и другие.

По словам основателя и генерального директора Launcher Кирилла Воробьева, объединение форматов стало логичным шагом развития CTV-направления. Он отметил, что CTV+ охватывает весь пользовательский путь — от включения телевизора до взаимодействия с видеоконтентом.