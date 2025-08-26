Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 09:35

Launcher представил CTV+ для комплексного размещения рекламы в Connected TV

Новое решение объединяет нативные форматы в интерфейсах Smart TV и in-stream-видеорекламу в приложениях и сервисах

1

Сейлз-хаус Launcher объявил о запуске продукта CTV+, который объединяет два ключевых направления размещения рекламы в Connected TV: нативные форматы в интерфейсах операционных систем Smart TV и in-stream-видеорекламу. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что первое направление CTV+ включает размещение на устройствах производителей Hisense, Haier, Xiaomi и других. In-stream-видеореклама (второе направление) показывается при переключении каналов или запуске контента в CTV-приложениях. Она распространяется также в сервисах, работающих по модели FAST, где доступ к контенту обеспечивается за счет рекламы.

В Launcher заверяют, что формат in-stream обеспечивает около 100 млн показов в месяц и охватывает свыше 10 млн устройств в России. По оценке компании, более 90% роликов досматриваются до конца.

Рекламные размещения дополнительно сопровождаются цифровыми метриками: замеры по квартилям, досмотры, частота и переходы. На ряде устройств видеоролики могут быть кликабельными, что позволяет пользователям напрямую переходить на сайт рекламодателя.

Механика размещения предполагает гибкие настройки по региону, времени суток и частоте показа. Трансляция рекламы осуществляется через приложения Lime HD TV, «Цифровое ТВ», Light HD TV, TV+, «Эфир ТВ», Peers.TV и другие.

По словам основателя и генерального директора Launcher Кирилла Воробьева, объединение форматов стало логичным шагом развития CTV-направления. Он отметил, что CTV+ охватывает весь пользовательский путь — от включения телевизора до взаимодействия с видеоконтентом.

Connected TV CTV Launcher
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.