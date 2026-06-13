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13.06.2026 в 10:33

Латинская Америка становится драйвером роста Whoosh

В преддверии ЧМ-2026 сервис аренды самокатов заработал в столице Мексики

Сервис аренды электросамокатов Whoosh выходит на рынок Мехико. На первом этапе компания запустит в столице Мексики 1 тыс. самокатов с возможностью дальнейшего расширения парка до 5 тыс. единиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании.

В Whoosh уверены, что Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой. Среди ключевых факторов роста спроса компания называет высокую плотность городской застройки, развитую велоинфраструктуру и большую долю коротких повседневных поездок.

Дополнительным драйвером для развития сервиса должен стать Чемпионат мира по футболу 2026 года. Мексика является одной из трех стран-хозяек турнира, наряду с Канадой и США, что привело к увеличению туристического потока и дополнительной нагрузке на общественный транспорт.

Латинская Америка остается одним из приоритетных направлений международной экспансии Whoosh. Компания работает в регионе с 2023 года и уже представлена в Бразилии, Чили и Колумбии. В апреле 2026 года сервис начал работу в мексиканском городе Сан-Педро.

По итогам 2025 года на страны Латинской Америки пришлось 14% выручки «ВУШ холдинга». В компании рассчитывают, что в перспективе доля региона может вырасти до 40%.

Ранее Whoosh также сообщал о планах изучить возможности выхода на рынки Африки и Азии. Помимо зарубежной экспансии, компания рассматривает развитие сервиса в небольших российских городах с населением менее 200 тыс. человек.

Whoosh самокаты
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